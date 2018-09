Avertizare nowcasting. Mesaj de vreme severa pentru judetele Constanta si Tulcea

Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizarea nowcasting de vreme severa, tip Cod Galben, valabila pentru judetele Constanta si Tulcea. Potrivit sursei citate avertizarea este in vigoare, deocamdata, pana la ora 06.00, timp in care in zonele mentionate se vor semnala intensificari ale vantului care vor atinge, la rafala, viteze de 60 70 km h. ...