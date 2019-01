Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au prelungit, vineri, avertizarea nowcasting Cod galben de ceata si chiciura, valabila pentru doua judete din zona Dobrogei, scrie Agerpres. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 17:00, in judetele Constanta si Tulcea, ceata va determina scaderea vizibilitatii,…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare nowcasting Cod galben de ceata densa, valabila in orele urmatoare in localitati din opt judete din Muntenia, iar pentru zona de munte a judetului Caras-Severin...

- Meteorologii au emis, miercuri, avertizari cod galben de ceata densa care reduce vizibilitatea sub 200 de metri pentru județul Vrancea și ninsori pentru Maramureș. Se va depune un nou strat de zapada de 7 - 10 centimetri, scrie Mediafax.Astfel, pana la ora 10.00, este cod galben de ninsori…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod galben de ceața, valabila in toata zona Olteniei, pana la ora 12.00. Zonele afectate: Județul Mehedinti: Butoiești, Grozești; Județul Valcea: Dragașani, Babeni, Balcești, Mihaești, Prundeni, Fartațești, Stoilești, Ionești, Șușani, Galicea,…

- Meteorologii au anuntat, marti dimineata, ca sase judete se afla sub avertizari cod galben de ceata care determina scaderea vizibilitatii. Se circula greu pe autostrazile A2 Bucuresti –Constanta si A3 Bucuresti – Ploiesti si pe mai multe sosele din tara.

- Meteorologii au emis, luni, o noua avertizare nowcasting Cod galben de ceata, valabila in localitati din zona Dobrogei, in urmatoarele ore. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 14:00, in judetele Constanta si Tulcea ceata va determina scaderea vizibilitatii, local…

- Meteorologii au emis, pentru marti, pana la ora 11:00, un cod galben de ceata si de vant pentru peste 10 judete din tara, unde se vor semnala ceata ce reduce vizibilitatea sub 200 de metri sau izolat 50 de metri, dar si lapovita si ninsoare la munte.

- Meteorologii au emis, luni dimineata, o atentionare Cod galben de ceata densa, valabila in Bucuresti, pana la ora 8:00. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie, in Capitala se va semnala...