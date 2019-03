Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Nord-Atlantica a consolidat prezenta militara în zona Marii Negre, inclusiv în România, ca reactie la actiunile "agresive" comise de Rusia, a afirmat marți, în cursul vizitei în Georgia, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, conform Mediafax.Secretarul…

- Romania se afla pe locul 7 in clasamentul european privind restricțiile in domeniul tutunului, inaintea Danemarcei, Greciei, Elveției sau Lituaniei (țara comisarului european pentru Sanatate, Vytenis Andriukaitis), arata raportul independent „Scala politicilor de control al consumului de tutun”,…

- In 2019, podiumul celor mai puternice tari din lume ramane neschimbat in raport cu anul precedent, arata clasamentul traditional pe aceasta tema al publicatiei US News&World Report potrivit adevarul.ro. Revista americana US News&World Report a publicat clasamentul celor mai puternice…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, va fi guvernatorul Romaniei in consiliul Bancii Asiatice de Investiții in Infrastructura, potrivit unei hotarari de guvern aflata pe ordinea de zi de miercuri a Executivului.Romania a aderat in 2017 la Banca Asiatica de Investiții in Infrastructura.…

- Preturile benzinei si motorinei, fara taxele incluse, au ajuns in Romania in prezent peste media Uniunii Europene si mai mari decat in 15 state ale uniunii, printre care Austria, Finlanda, Germania, Marea Britanie, Bulgaria ...

- Serialul "The Murders" de investigatii criminalistice va fi difuzat de DIVA in Franta, Spania, Marea Britanie, Africa, Germania, Polonia si Romania in a doua parte a anului, scrie news.ro.NBC Universal International Networks (NBCUIN) a achizitionat drepturile de difuzare ale serialului "The…

- Peste 9,2 milioane de turisti straini au vizitat anul trecut Bulgaria (tara a carei populatie este de aproximativ sapte milioane), o crestere de 4,4% fata de 2017, conform datelor Institutului National de Statistica (NSI), cei mai multi vizitatori straini fiind din Romania, Grecia, Germania, Turcia,…