AVERTIZARE METEO. Vremea se răcește de săptămâna viitoare: ”Modificări mari de temperatură!” AVERTIZARE METEO. Vremea se racește de saptamana viitoare. Temperaturile se vor incadra intre 13 si 21 de grade. Joi va fi cea mai rece zi din saptamana cu temperaturi intre 3 si 13 grade Celsius, insa de vineri valorile vor crește ușor. “In urmatoarele zile asteptam anumite modificari ale vremii mai ales prin prisma faptului […] The post AVERTIZARE METEO. Vremea se racește de saptamana viitoare: ”Modificari mari de temperatura!” appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se raceste saptamana viitoare, anunta ANM, precizand ca temperaturile se vor incadra intre 13 si 21 de grade. Joi va fi cea mai rece zi din saptamana cu temperaturi intre 3 si 13 grade Celsius, urmand ca de vineri valorile sa creasca usor.

- Vremea se raceste saptamana viitoare, anunta ANM, precizand ca temperaturile se vor incadra intre 13 si 21 de grade. Joi va fi cea mai rece zi din saptamana cu temperaturi intre 3 si 13 grade Celsius, insa de vineri valorile vor crește ușor.SURSE - Comisia Europeana, scrisoare BOMBA catre…

- Vremea se raceste saptamana viitoare, anunta ANM, precizand ca temperaturile se vor incadra intre 13 si 21 de grade. Joi va fi cea mai rece zi din saptamana cu temperaturi intre 3 si 13 grade Celsius, insa de vineri valorile vor creste usor.

- Temperaturile mai scad cu cateva grade, in acest weekend, in judetul Alba. Maximele vor fi de 19 grade, vineri si coboara la 15 grade, duminica. La munte, pe timp de noaptea, vor fi temperaturi cu valori sub zero grade Celsius. De asemenea, sunt anuntate perioade cu ploi. Va prezentam conditii meteo…

- Prima saptamana a lunii octombrie va aduce vreme frumoasa, cu soare și temperaturi generoase. Chiar daca minimele vor cobori dimineața și noaptea pana la 3-5 grade Celsius, peste zi temperaturile maxime vor ajunge pana la 22 grade Celsius, iar toata saptamana vom avea soare stralucitor. Va prezentam…

- Prognoza meteo 18 septembrie. Toamna este in continuare blanda! Se anunța temperaturi mai ridicate decat in mod normal pentru aceasta perioada. Maximele pot depași chiar și 30 de grade Celsius. Prognoza meteo 18 septembrie. Vremea se anunța deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului. Temperaturile…

- INMH a emis prognoza meteo pentru saptamana 19-25 august. In mare parte din tara se anunta vreme calduroasa, dar sunt si regiuni unde se vor inregistra ploi abundente, insotite de descarcari electrice. Vremea se va mentine calduroasa in special in jumatatea de sud a tarii, unde indicele temperatura-umezeala…

- Temperaturile urca din nou la valori de canicula, peste 30 de grade Celsius, in acest weekend, in judetul Alba. Vremea va fi in general insorita, insa vineri sunt așteptate furtuni la munte. Temperaturile maxime vor urca pana la valori de 31 de grade Celsius. La munte, maximele vor fi de 19 grade la…