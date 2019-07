Avertizare meteo – vijelii şi grindină Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineata, o atentionare cod galben de vijelii si grindina, valabila pentru toata tara, aceasta expirand luni, la ora 22.00. Meteorologii avertizeaza ca luni, manifestarile de instabilitate atmosferica vor continua in toata tara. Astfel, local si temporar, se vor semnala intensificari ale vantului, vijelii, averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20…25 l/mp si pe arii restranse 40-50 l/mp. Atentionarea este valabila pana la ora 22.00. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

