- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit codul portocaliu de ploi torențiale pana la ora 19:30. Avertizarea anterioara era valabila pana la ora 19:30. Astfel, potrivit meteorologilor, se vor semnala averse ce vor mai avea temporar caracter torențial și se vor cumula 10...20 l/mp, precum…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare nowcasting Cod portocaliu de averse si vijelii pentru municipiul Bucuresti, valabila pana la ora 17:30. Avertizarea inițiala era de cod galben, valabila pana la ora 17:00. UPDATE. Codul galben s-a transformat in cod portocaliu…

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a prelungit informarea meteo de instabilitate atmosferica accentuata pentru mai multe regiuni ale tarii, printre care si Baragan, pana duminica, la ora 10.00.

- INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 27 aprilie, ora 12 – 28 aprilie, ora 18 Fenomene vizate: manifestari de instabilitate atmosferica In intervalul menționat, in cea mai mare parte a

- In intervalul 11 aprilie, ora 15.00 – 15 aprilie, ora 10.00, va ploua temporar in toate regiunile și vor fi mai ales averse, insoțite de descarcari electrice, mai insemnate cantitativ in sud-vestul, sudul și sud-estul țarii. La munte vor predomina ploile, favorizand topirea stratului de zapada, in special…

- PROGNOZA METEO. Temperaturile maxime se vor incadra luni in general intre 13 si 23 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse intre 4 si 12 grade. Cerul va fi variabil, cu innorari indeosebi in estul si sud-estul tarii. Pe arii restranse va ploua slab in Moldova, Dobrogea si Muntenia. Vantul va sufla…

- Vremea in weekend 5-7 aprilie 2019. Prognoza meteo anunța zile racoroase și sunt așteptate sa cada doar ploi slabe locale in Banat, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, indeosebi in cursul zilei de duminica. In restul teritoriului vremea va fi frumoasa.