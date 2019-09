Avertizare meteo: ploi cu descărcări electrice In zona de centru, inclusiv in raioanele Calarași și Ungheni, se prevede o noapte furtunoasa de pe 3 spre 4 septembrie curent. Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, in intervalul 3 septembrie, ora 18:00 și 4 septembrie, ora 6:00 se prevede instabilitate atmosferica. Vor fi averse insoțite de descarcari electrice, izolat averse puternice (15-25 litri pe metru patrat) cu grindina și intensificari ale vantului in rafale de pana la 15-20 metri pe secinda. Serviciul Hidrometeorologic de Stat mai anunța ca in ziua de 4 septembrie, vremea se va stabiliza. Vor urma zile insorite, cu temperaturi… Citeste articolul mai departe pe expresul.com…

Sursa articol si foto: expresul.com

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea UPDATE: COD GALBEN de furtuna prelungit in județul Alba, pana la ora 17.00. Averse, descarcari electrice și vijelii. Localitațile vizate Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de tip nowcasting de furtuna, valabila duminica in județul Alba, pana la ora…

- De joi, 1 august, meteorologii au anunțat o racorire a vremii in Capitala și mai multe zone din țara. De luni insa, vremea se va incalzi din nou, temperaturile ajungand pana la 30 de grade. In Capitala, specialiștii ANM anunța o vreme in general instabila, racorindu-se considerabil. Ziua, vor fi perioade…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, o atentionare nowcasting Cod galben de averse si descarcari electrice valabila in ora urmatoare in mai multe localitati din judetele Calarasi, Ilfov si Giurgiu.

- Marți, 23 iulie 2019, vremea va fi instabila și racoroasa in cea mai mare parte a țarii. In estul țarii vor fi furtuni puternice, potrivit meteorologilor. In nord-est si centru temperaturile vor fi de doar 21 de grade Celsius, iar in rest pot atinge 32 de grade. Pe parcursul zilei se vor semnala averse,…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța pentru astazi, 21 iunie, ploi cu descarcari electrice in centrul și nordul republicii. Maxima termica va urca pana la 33 de grade Celsius și a fost emis un Cod galben de canicula.

- Ploile pun, treptat, din nou stapanire pe vestul țarii. Mai multe localitați din județele Timiș și Caraș-Severin sunt afectate de un nou cod portocaliu de precipitații. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod portocaliu de averse torențiale care vor cumula 35-45 l/mp, grindina de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o nformare meteo valabila pana astazi, la ora 23.00, timp in care vremea va fi calduroasa, izolat caniculara in regiunile vestice si sudice.In orele amiezii disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura umezeala ITU va atinge si va depasi…

- Probabilitate pentru averse si descarcari electrice va fi in crestere in Capitala, pe parcursul zilei de marti, in timp ce miercuri vremea va deveni deosebit de calda si disconfortul termic va creste,...