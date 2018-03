Avertizare meteo pentru judetul Constanta si zonele limitrofe. Cat dureaza si ce se intampla

Stiri pe aceeasi tema

- INSCRIERI CLASA PREGATITOARE. Ministerul Educatiei Nationale (MEN) centralizat situatia preliminara privind inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 dupa prima saptamana (8-15 martie). Astfel, potrivit datelor inregistrate in sistem, au fost completate si depuse, la nivel…

- In cursul lunii martie 2018, Ing. Nicolae Tucunel - Presedinte ASFOR, impreuna cu consilierii ASFOR va desfasura intalniri cu agentii economici din domeniul forestier, intalniri organizate pe zone geografice. Astfel, miercuri, 14.03.2018, orele 11:00 - se va desfasura prima intalnire cu operatorii economici…

- PSD si-a ales sambata, intr-un Congres extraordinar organizat la nici o luna dupa ce a fost anuntat de presedintele Liviu Dragnea, noua conducere nationala – presedintele executiv, secretarul general si 16 vicepresedinti regionali. A fost in mare masura un scrutin cu rezultat anuntat, pentru ca in aproape…

- Ieri, in cadrul Congresului extraordinar al PSD au fost validati vicepresedintii pe regiuni de dezvoltare. Cei opt vicepresedinti sunt: Regiunea Nord Est Bacau, Botosani, Vaslui, Iasi, Neamt, Suceava : Doina Fedorovici PSD Botosani si Gabriel Vlase PSD Bacau Regiunea Sud Est Braila, Buzau, Constanta,…

- Premierul Viorica Dancila a devenit sambata presedinte executiv al PSD, fiind votata de 2.880 de delegati prezenti la Congresul extraordinar al PSD. S-au inregistrat 939 de voturi 'impotriva'. Pentru aceeasi functie, Ecaterina Andronescu a obtinut 541 de voturi 'pentru', 'impotriva fiind inregistrate…

- Sedinta are loc de la ora 11,00, la Palatul Parlamentului. Joi, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in cadrul Comitetului Executiv National vor fi aprobate sau respinse dosarele de candidatura pentru functiile de conducere care vor fi alese la Congresul de sambata. "In…

- Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu candideaza la Congresul din 10 martie pentru functia de presedinte executiv al Partidului Social Democrat, iar Marian Neacsu si Codrin Stefanescu pentru secretar general al PSD. Termenul pentru depunerea candidaturilor a expirat joi,…

- Posta Romana va pune la dispozitia clientilor noul serviciu de curierat "Luxury Post Express", bazat pe sistemul "door-to-door", prin care atat destinatarii cat si expeditorii vor avea la dispozitie propriul curier, se arata intr-un comunicat de presa al operatorului postal national, transmis miercuri.Potrivit…

- Peste 90 de trenuri anulate si astazi din cauza conditiilor meteo CFR Calatori a anulat astazi un numar de 99 de trenuri din cauza ninsorilor abundente si a viscolului. "Vom face actualizari periodice, în functie de evolutia conditiilor meteo si de situatia…

- O delegatie de salvatori montani italieni s-a aflat in tara noastra pentru a vedea unde si in ce conditii isi desfasoara activitatea colegii lor romani. Salvamontistii italieni au descoperit cele mai frumoase trasee montane din muntii Bucegi, Fagaras, Piatra Craiului, Papusa si Parang, fiind insotiti…

- Potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in ultima saptamana, doua cazuri noi de rujeola, din cele 126 de cazuri de imbolnaviri confirmate la nivel national, s-au inregistrat in judetul Brașov. Numarul total de cazuri de rujeola inregistrate,…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 28.210 locuri de munca, în data de 8 februarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, Capitala fiind urmata de județele Prahova, Arad,…

- Preturile terenurilor agricole se situeaza intre 2.500 de euro si 10.000 de euro/ha, in functie de zona, iar tendinta de tranzactionare se va mentine ridicata si in 2017, dupa ce anul trecut s-au tranzationat 100.000 de hectare, a declarat Robert Rekkers, directorul general Credit IFN.„Noi am finantat…

- Meteorologii au emis cod galben de vant in mai multe județe din țara, valabine pana in seara zilei de miercuri. Astfel, in zonele de munte ale județelor Buzau, Prahova, Dambovița și Argeș, pana la ora 19:00 se vor semnala intensificari ale vantului cu viteze la rafala de 90 – 100 km/h. In județul Hunedoara…

- Se cauta voluntari pentru educația copiilor din centrele de plasament din Cluj Programul educational Ajungem MARI lanseaza un apel de voluntariat catre toate marile companii din Romania si angajatii acestora, oferind posibilitatea angajatilor cu program incarcat sa devina voluntari Ajungem MARI…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis cod galben de inundații pentru bazinele hidrografice Viseu, Iza, Tur, Somesul Mare, Somesul Mic, Lapus, Crisul Repede, Crisul Negru, Crisul Alb, Mures (Aries, afluenti Mures bazin mijlociu), Bega, Timis, Barzava, Nera, Cerna, Jiu – bazin…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, prin Centrul National de Prognoza Meteo, o avertizare nowcasting, valabila pentru judetele Constanta si Tulcea, de la ora 06.30, pana la ora 09.00, deocamdata. Potrivit sursei citate se semnaleaza ceata care determina vizibilitate scazuta, local sub 200…

- Numarul imbolnavirilor de rujeola a crescut 10.559 de persoane s-au îmbolnavit pâna acum de rujeola în România, peste 10.000 dintre cazuri înregistrându-se la persoane care nu s-au vaccinat deloc - anunta autoritatile. Numai în ultima saptamâna…

- 22 de județe din vestul, centrul, sudul și estul țarii sunt sub cod galben de ninsori și vânt. În mai multe județe se vor se înregistra rafale de vânt de 75 de kilometri la ora. Județele Caraș-Severin, Argeș, Teleorman, Olt, Dolj, Vâlcea și zona de munte a județelor…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare de tip cod galben, valabila pentru zona de centru și sud a țarii. Meteorologii se aștepta la ninsori, viscol și lapovița. Administrația Naționala de Meteorologie atrage atenția asupra faptului ca pana pe 22 ianuarie, la ora 22 va ramane…

- SCOLI INCHISE GALATI. Trei unitati de invatamant din judetul Galati, toate din mediul rural, vor ramane inchise si vineri, 19 ianuarie, a anuntat inspectoarea generala Mioara Enache. Este vorba de trei unitati de invatamant din Adam (comuna Draguseni), Smulti si Aldesti (comuna Beresti Meria).…

- Mai multe drumuri naționale și județe sunt in continuare inchise sau cu restricții de trafic, din cauza ninsorii și a viscolului. Potrivit situației de la ora 13.00 transmise de Poliția Romana, sunt inchise 5 drumuri naționale, in județele Gorj și Tulcea, și 15 drumuri județene, in Caras-Severin, Vaslui,…

- O teorie simpla spune ca o creștere economica trebuie sa se reflecte in nivelul de trai al populației. De cațiva ani, guvernele Romaniei raporteaza creșteri economice in valuri; ba chiar in 2017 am fost pe prima poziție in UE și a doua sau a treia in lume ca performanțe economice. Bunastarea insa n-a…

- "Situația se monitorizeaza. Am cerut ultimele detalii in legatura cu intervenția medicala de urgența din Iași pentru preluarea unei femei cu hemoragie la care ambulanța nu a putut ajunge din cauza condițiilor meteo. (...) In urma cu cateva minute, am ințeles ca s-a ajuns la femeia respectiva", a…

- Miniștrii lui Dragnea ar putea amenința cu demisia, in CExN, pentru a forța plecarea lui Tudose, au relatat surse politice, pentru Libertatea. Pe de alta parte, caderea Guvernului condus de Mihai Tudose, prin depunerea de catre PSD a unei moțiuni de cenzura, are in acest moment șanse minime, in Parlament.…

- Capitala si 15 judete din tara se afla sambata sub avertizare cod galben de vant puternic pana la ora 16.00, respectiv ora 14.00, urmand ca intensificarile vantului sa atinga la rafala viteze de pana la 65 de kilometri pe ora, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), conform News.ro…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile arata ca doar in prima saptamana a acestui an, au fost confirmate 28 de cazuri de rujeola, in Bucuresti si in sapte judete - Prahova, Braila, Calarasi, Constanta, Ialomita, Dambovita si Olt.

- Cod galben de ceata la Cluj. Atentionarea, valabila pentru mai multe judete Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata si polei, valabile in mai multe judete, in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, pâna…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de tip cod galben valabila de astazi, de la ora 17.00 pana la ora 23.00.Astfel, in zona montana inalta, din judetele Buzau, Prahova, Arges si Dambovita, la altitudini de peste 1700 m, vantul va prezenta intensificari ce vor atinge si depasi…

- Meteorologii anunta cod galben de vant asociat cu ninsori pana la ora 17:00 in zona de munte din judetele Buzaru, Arges, Prahova si Dambovita. Pentru zona montana a judetului Caras - Severin este instituit cod portocaliu.