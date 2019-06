Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru Bucuresti avertizand ca incepand de joi noaptea sunt așteptate ploi torentiale, grindina si vijelii. Potrivit unei prognoze meteorologice speciala pentru Capitala, ANM arata ca miercuri vremea va fi calda, cerul variabil, cu innorari temporare seara și…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri o atentionare nowcasting Cod portocaliu de vijelii pentru Capitala, valabila pana la ora 17:30.Potrivit ANM, intre orele 16:40 - 17:30, in zona municipiului Bucuresti, se vor semnala averse torentiale, mai ales in estul orasului, ce vor…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru București anunțand ca luni seara și in cursul nopții sunt așteptate furtuni și grindina. Incepand de luni de la ora 11 și pana marți la ora 22.00 ANM anunța ca in Capitala se așteapta fenomene extreme. ”In intervalul menționat vor fi perioade – in special…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru București, valabila pana marți, 7 mai, la ora 23:00. Luni, pana la ora 23, gradul de instabilitate atmosferica se va accentua treptat, cu o probabilitate mai mare spre seara, și se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, intensificari…

- Acuwether anunta TORNADA in Bucuresti. Trei zile in care vom avea parte de un val de aer polar. Cel mai cunoscut site american specializat in prognoze meteorologice, accuweather.com, prognozeaza ca in urmatoarele trei zile Romania va fi lovita de un val de aer polar. Potrivit acestora, este posibil…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o prognoza speciala pentru municipiul Bucuresti, avertizand ca vremea se va raci semnificativ in urmatoarele zile, iar instabilitatea atmosferica va fi accentuata, care se va manifesta prin averse cu caracter torential, vijelii si grindina.…

- Meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferica accentuata, valabila de duminica, ora 15.00, pana miercuri ora 09.00 dimineața. Vremea in cea mai mare parte a țarii va fi caracterizata de averse cu caracter torențial, frecvente descarcari electrice, vijelii și caderi de grindina. Aceste…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru Bucuresti valabila de vineri noapte pana duminica dimineata. Termometrele vor inregistra, sambata, 14-15 grade Celsius la orele amiezii, insa ANM anunta si vant puternic.