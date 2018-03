Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de precipitatii in general moderate cantitativ, mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, polei, vreme deosebit de rece, valabila pana marti, la ora 21:00, la nivelul intregii tari. Potrivit meteorologilor, temporar vor fi precipitatii,…

- Luni dimineata a intrat in vigoare informarea meteo de lapovita si ninsoare, polei si vreme deosebit de rece in toata tara, in vigoare pana marti seara. Judetul Caras-Severin se afla sub cod galben de vant puternic.

- Vremea se raceste accentuat in Bucuresti, maxima termica se va situa in jurul valorii de -1 grad Celsius, iar precipitatiile sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare vor persista in urmatoarele zile,...

- Tipul mesajului : Informare meteorologica Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie Ziua/luna/anul: 18-03-2018 Ora : 12:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 19 martie, ora 06 – 20 martie, ora 21 Zonele afectate : conform textului Fenomene : precipitații in general moderate cantitativ,…

- Vremea se va raci accentuat in Bucuresti, maxima termica nu va depasi 6 grade Celsius, iar precipitatiile sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare vor persista in urmatoarele zile, reiese din prognoza meteo pentru Bucuresti, in perioada 17 - 19 martie 2018, publicata de Administratia Nationala de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertismente de Cod Galben, valabile și pentru zona noastra. Unul a intra in vigoare maine, la ora 14.00 și vizeaza apariția unor ploi insemnate cantitativ. Read More...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de tip cod galben, valabile pentru intreaga țara. Meteorologii se aștepta in acest sfarșit de saptamana la precipitații importante, vant puternic și o racire accentuata a vremii. In perioada 17 martie, ora 14 – 18 martie, ora 08, ploi…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua avertizari de cod galben de ploi insemnate cantitativ, lapovita si ninsori, de sambata, ora 14.00, pana duminica la ora 23.00. Vremea se va mentine deosebit de rece pana spre sfarsitul saptamanii viitoare, atentioneaza meteorologii.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca vremea in tara va fi calda in urmatoarele zile, cu temperaturi intre 18 si 20 de grade Celsius, insa, de duminica se preconizeaza o racire cu precipitatii sub forma de ninsoare. „Se preconizeaza o racire care incepe duminica si care continua…

- Avertizare meteo de ultima ora de la Administratia Nationala de Meteorologie. Un val de aer polar vine cu temperaturi negative in acest weekend. Potrivit meteorologilor, de sambata, vremea se strica in zonele de nord si est ale tarii, iar in noaptea de sambata spre duminica, inclusiv duminica…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de precipitatii mixte si polei, ninsori moderate cantitativ si intensificari ale vantului, valabila pana duminica dimineata. Cele doua avertizari COD GALBEN și COD PORTOCALIU de ger persistent vor fi valabile doar pana astazi, la ora 11:00.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile in... The post Alerta meteo! Vant puternic si ninsoare in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Se intorc ninsorile in Banat. Potrivit unei avetizari emise de Administrația Naționala de Meteorologie, valabila de astazi, ora 18.00, și pana maine, la ora 17.00, este posibil sa ninga in mai multe zone din vestul țarii. ”In vestul țarii vremea va fi inchisa. Cerul va fi mai mult noros. In cursul nopții…

- Vremea se schimba radical din aceasta seara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de intensificari ale vântului și precipitații sub forma de ninsoare și de ploaie, valabila pâna duminica seara, la nivelul întregii țari. Conform meteorologilor, atenționarea…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru urmatoarele trei luni de zile: februarie, martie și aprilie. Potrivit meteorologilor, vremea va fi din ce in ce mai buna, dar vor fi și precipitații abundente. Luna februarie Luna februarie este a treia și ultima luna de iarna in care…

- Vremea rea se intoarce. Meteorologii anunta precipitatii moderate sub forma de lapovita si ninsoare cu intensificari ale vantului incepand de duminica de la ora 16.00 pana luni la ora 22.00.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare meteo, valabila din 20 ianuarie, ora 15 pana in 21 ianuarie, ora 06.00. Fenomenele vizate sunt ploaie, lapovița și ninsoare și vant moderat in Muntenia și Dobrogea, intensificari ale vantului la munte, local ninsori viscolite in Carpații…

- Meteorologii au emis, sambata, o atentionare meteo, valabila in județul Alba pana duminica, 21 ianuarie, la ora 6.00. Sunt prognozate: ploaie, lapovița, ninsoare și intensificari ale vantului.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis informare meteo, valabila de sambata de la ora 15.00, pana duminica la ora 6.00, perioada in care in Muntenia si in Dobrogea va fi lapovita si apoi ninsoare, iar de duminica aria ninsorilor se va extinde cuprinzand aproape toata tara. Din…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare de ninsori, dar si precipitatii mixte, insotite de depuneri de polei, valabila din aceasta seara pana duminica dimineata, la nivelul intregii tari.

- Vremea rea face prapad si in Baragan. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineata, mai multe atentionari nowcastingc Cod galben de vant puternic, valabile in sapte judete din Muntenia, in urmatoarele ore.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atentionare de Cod Galben de precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei și intensificari ale vantului, pentru intervalul 16 ianuarie, ora 12.00 – 17 ianuarie, ora 20.00. In intervalul menționat precipitațiile ...

- Meteorologii anunta vreme urata pentru in mai multe judete din tara. Sunt asteptate precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei și intensificari ale vantului. De la ora 17.00 intra in vigoare un cod galben de vreme rea. Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti un cod galben…

- Vestul Romaniei este, in continuare, sub o informare meteo care vizeaza lapovița, ninsori și polei. De cand a intrat acesta in vigoare, drumarii au ieșit cu aproximativ 190 de utilaje, pentru a curața șoselele și a face mai suportabila viața șoferilor.

- Meteorologii avertizeaza ca, de luni seara pana miercuri seara, in tara vor fi ninsori, lapovita si ploi, iar in unele zone se va forma polei. In noaptea de luni spre marti vremea se va mentine geroasa in nordul, nord-estul si centrul tarii. Potrivit informarii transmise de Administratia Nationala de…

- Anunt de ultima ora de la meteorologi. Din aceasta seara, de la ora 20 si, pana miercuri seara ne asteapta noi valuri de ninsori, lapovita, polei, dar si viscol la munte. Alina Șerban, meteorolog ANM, a oferit detalii luni. „Pentru aceasta noapte și prima parte a zilei de maine vorbim de precipitații…

- Ploile se transforma treptat in lapovita si ninsoare iar temperaturile scad sub pragul gerului in cea mai mare parte a tarii. Schimbarea vremii se va produce chiar de astazi si o sa fie drastica pentru o mare parte a tarii. La aceasta ora inca vorbim de o vreme de toamna. Ploua in zonele din sudul tarii,…

- ANM a emis o avertizare de vant, ninsoare și temperaturi scazute incepand de astazi, de la ora 22.00, pana duminica, 14 ianuarie, la ora 16.00 . Vremea de iarna se instaleaza in toata țara și saptamana viitoare. Iata harta gerului care va lovi Romania in urmatoarele zile, potrivit Digi 24 : SAMBATA…

- Vremea se va raci incepand de vineri seara, iar vantul se va intensifica, in timp ce in unele zone va ninge, anunta Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), care a transmis o informare de vreme rea.

- Prefectura Prahova a transmis o informare meteorologica cu intervalul de valabilitate: 12 ianuarie, ora 22:00 – 14 ianuarie, ora 16:00 Fenomene vizate: intensificari ale vantului, precipitații predominant sub forma de ninsoare, racire Zone afectate: conform textului Incepand din cursul nopții de vineri…

- Vremea se va mentine calda si marti in majoritatea zonelor tarii, cu temperaturi maxime de 11-12 grade, dar cu probabilitate mare de precipitatii. La munte vremea se raceste, iar temperaturile medii vor ajunge sa fie negative si in timpul zilei, iar de miercuri vor scadea usor in toata tara, insa spre…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Iata cum va fi vremea in fiecare regiune a țarii, in intervalul 26 decembrie 2017 – 7 ianuarie 2018: BANAT Pana pe 28 decembrie va fi o vreme deosebit de calda pentru ultima decada a lunii decembrie, cu valori…

- Vremea va fi mai calda in urmatoarele trei zile, cu temperaturi de pana la 13 grade Celsius in unele zone ale tarii, insa spre sfarsitul anului regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei, in timp ce precipitatiile, indeosebi sub forma de lapovita si ninsoare, se vor semnala in ultimele zile…

- Lunile ianuarie si februarie vor fi caracterizate de o vreme cu temperaturi si precipitatii apropiate de normalul perioadei, in timp ce in prima luna de primavara, temperaturile vor fi mai ridicate in sud-estul tarii si mai coborate in regiunile centrale si nord-estice, dar ploile vor fi excedentare…