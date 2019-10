Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo pentru ziua de joi aduce vești proaste! Romania se va confrunta cu ploi și temperaturi minime de pana la -4 garde.Citește și: EFECTELE deciziei CCR: Birchall pierde Justiția, Fifor iese din Guvern. LISTA miniștrilor care vin și pleaca + noi complicații la Guvern - surse…

- Meteorologii ANM atrag atentia ca vremea se schimba radical incepand de joi, 19 septembrie, toata tara urmand sa fie afectata, dar in special zona de nord a tarii. Vremea va fi mai rece decat in mod normal pentru aceasta perioada, in urmatoarele zile, in special in partea de nord a tarii, unde noaptea…

- O masa de aer polar traverseaza, astazi, Romania. Astfel, in jumatatea de Nord a tarii, temperaturile au scazut cu pana la 17-18 grade Celsius, sub cele normale acestei perioade, mai exact in Maramures, Nordul Moldovei si Transilvania unde sunt semnalate si ploi. Tot pentru ziua de astazi, la polul…

- Meteorologii anunța ca o masa de aer polar va traversa Romania incepand de marți, cand se va raci in jumatatea de Nord a țarii. De miercuri, racirea se va simți și in partea de Sud, iar de joi sunt așteptate temperaturi negative și bruma in depresiuni, anunța MEDIAFAX.Citește și: Profeția…

- Meteorologii anunta ca o masa de aer polar va traversa Romania incepand de marti, cand se va raci in jumatatea de nord a tarii. De miercuri, racirea se va simti si in partea de sud, iar de joi sunt asteptate temperaturi negative si bruma in depresiuni. „O masa de aer de origine polara va aborda spatiul…

- Vremea se mentine deosebit de calda si joi, iar aerul devine irespirabil. Meteorologii anunta 36 de grade la umbra in Lunca Dunarii. Racoare va fi la munte, unde, spre seara, sunat asteptate averse si descarcari electrice.

- Vremea. Meteorologii au emis prognoza meteo pentru sambata, 3 august. Astfel, vom avea parte de averse, descarcari electrice și furtuni in mai multe regiuni ale țarii. In seara aceasta sau sambata dimineața un ciclon mediteranean va traversa teritoriul țarii noastre și va aduce vreme instabila și instabilitate…

- Furtunile au facut prapad in Romania, aseara -Imagini dramatice. ALERTA: Vremea extrema continua … Cod galben de furtuna Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Oferta de nerefuzat:Mara International Tour-Antalya 2019, AVION din Baia Mare Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare…