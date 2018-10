Stiri pe aceeasi tema

- Avertizare meteorologica de ultima ora Meteorologii au emis cod galben de vreme severa incepand de marti, 23 octombrie, ora 22 pana miercuri, 24 octombrie, ora 22.00.Fenomenele vizate sunt intensificari ale vantului si chiar ninsori viscolite in zonele montane.La munte, indeosebi la peste 1500 m altitudine,…

- Vreme neobisnuita in acest miez de toamna. Agențiile meteo internaționale au anuntat un val neobisnuit de caldura in toata Europa. Totodata,in Moldova sunt asteptate ingheturi in orele nocturne, ceea ce insa nu este ceva neobisnuit pentru aceasta perioada.

- Astazi cerul va fi variabil. Vantul va sufla din Sud-Vest slab la moderat. La Briceni si Soroca se așteapta 14 grade. La Balti vor fi 15, iar la Orhei va fi cu un grad mai mult. La Tiraspol sunt prognozate sunt prognozate 17 grade. La Leova vor fi 18.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de Cod galben de vreme severa imediata in Bucuresti si judetele Dambovita, Giurgiu, Ilfov si Prahova. Potrivit acestora, luni, in intervalul orar 17.20 - 21.00,vor fi semnalate intensificari ale vantului care local vor atinge la rafala in general…

- Portalul ro-alert.ro, dedicat sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta, a fost lansat sambata, pe acesta fiind disponibile informatii despre acest sistem, inclusiv despre configurarea telefonului pentru primirea mesajelor de avertizare. Sistemul va fi testat la nivel national, incepand…

- Intreaga tara se afla sub incidenta unei informari meteorologice care anunta, pana duminica seara, vijelii, cu ploi torentiale, descarcari electrice si, izolat, grindina. Fenomenele vor fi mai frecvente in vestul si nord-vestul tarii.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM),…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o avertizare de ploi torențiale, valabila pana duminica seara, la ora 22.00, fenomenele periculoase urmand sa aiba loc in aproape toata țara. Pentru județul Alba sunt așteptate averse de ploaie care vor cumula local peste 25-30 l/mp, descarcari…

- Luni dupa-amiaza, meteorologii au emis mai multe avertizari de vreme severa imediata (tip nowcasting) COD GALBEN, iar una dintre ele este valabila si pentru Bucuresti. Asadar, s-ar putea sa aveti nevoie de umbrele sau de pelerine de ploaie! Timp de 60 de minute, adica pana la ora 17, sunt anuntate “averse…