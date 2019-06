Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca instabilitatea atmosferica se va mentine, in cea mai mare parte a tarii, pana vineri seara. Totodata, ei au emis un nou Cod galben de ploi torentiale, vijelii si grindina, care va fi in vigoare joi, intre orele 12.00 si 23.00, in Banat, Crisana, Maramures, Moldova, in vestul…

- "Fenomene vizate: manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata, cantitati de apa insemnate In intervalul mentionat, in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, Moldova, cea mai mare parte a Munteniei si local in Oltenia si Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata…

- Meteorologii au emis duminica seara o noua atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabila in noua judete din vestul si nordul tarii, pana luni la ora 12:00 informeaza Agerpres Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in Banat, Crisana, local in Maramures…

- ANM a emis un cod galben valabil pentru intervalul 30 mai, ora 12 – 31 mai, ora 03. Fenomene vizate: instabilitate atmosferica accentuata. In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Maramureș, Moldova, Transilvania, local in Muntenia și Dobrogea, precum și in…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis joi dimineața o noua atentionare COD GALBEN de instabilitate atmosferica accentuata pentru mai multe județe ale țarii, inclusiv pentru județul Cluj, valabila incepand de joi, de la ora 12:00, pana vineri, la ora 03:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul…

- Meteorologii anunța ca vremea va fi instabila in cea mai mare parte a țarii in zilele de 25 și 26 mai. In mai multe regiuni sunt așteptate furtuni cu tunete, fulgere și caderi de grindina. Pentru sambata meteorologii anunța ca vremea va fi instabila in Crisana, Maramures, Transilvania, Moldova, Muntenia,…

- Meteorologii au emis, luni, doua avertizari cod galben de instabilitate atmosferica, anuntand fenomene extreme in mai mult de jumatate dintre judetele tarii. Luni, pana la ora 23.00, vor fi afectate judete din Muntenia, Moldova, Transilvania si Dobrogea, iar pana marti seara, fenomenele meteorologice…

- Cea mai noua informare a meteorologilor lanseaza și un cod de vreme rea pentru partea de vest a țarii, in intervalul 5 mai, ora 15 – 8 mai, ora 09. The post BREAKING NEWS! Meteorologii lanseaza un nou avertisment! Instabilitate atmosferica accentuata in vestul țarii, cu ploi torențiale, grindina, vant…