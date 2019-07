Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari de cod galben valabile incepand de astazi, de la ora 12:00, și pana maine, la ora 22:00. Potrivit meteorologilor, in aceasta perioada se vor semnala manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata. Astfel, in intervalul menționat,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri dimineata, o avertizari cod portocaliu si cod galben de furtuni pentru mai multe judete din tara. Sunt asteptate averse torentiale, grindina de mici dimensiuni, intensificari ale vantului, vijelie si descarcari electrice

- Alerta! Cod galben de furtuni și averse torențiale in aproape toata țara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou cod galben pentru aproape toata Romania, pentru intervalul 18 iunie, ora 12 – 18 iunie, ora 23. In intervalul vizat, vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica…

- Pana duminica seara, caldura naucitoare va pune stapanire pe Romania. Vremea va fi calduroasa, chiar caniculara, in regiunile vestice si sudice, iar disconfortul termic va fi ridicat. Pana sambata seara, va fi in vigoare un cod galben de ploi torentiale si furtuni, in cea mai mare parte a Moldovei si…

- Desi temperaturile vor depasi in unele regiuni 30 de grade in urmatoarele zile, meteorologii ne avertizeaza ca si instabilitatea atmosferica va fi ridicata, cel putin pana la mijlocul saptamanii viitoare. Ploile torentiale vor fi prezente in peisaj aproape zilnic. Nici prognoza lunara, pana pe 8 iulie,…

- Vremea 17 mai 2019. Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi avertizari de vreme severa pentru urmatoarele ore. Cod galben de ploi și firtuni in București și alte zone din Romania.

- Vremea continua sa ne dea batai de cap. Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de averse si descarcari electrice pentru sapte judete si pentru zonele de munte aferente a altor cinci judete.

- Meteorologii nu vin cu vesti bune! ANM a emis un cod galben de vreme rea, valabil pentru ami multe județe din Romania. Sunt anuntate vijelii: ploi insotite de descarcari electrice, grindina si vant.