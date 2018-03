Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de meteorologie a emis o noua avertizare cod galben pentru precipitații moderate cantitativ, mai ales sub forma de lapovița și ninsoare, strat de zapada local consistent, polei și intensificari ale vântului în mai

- Meteorologii au emis, luni dimineata, o noua informare de precipitatii, mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, polei si vreme deosebit de rece in toata tara. Informarea meteo este valabila pana marti, la ora 21.00.

- Meteorologii au emis, luni dimineata, o noua informare de precipitatii, mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, polei si vreme deosebit de rece in toata tara. Informarea meteo este valabila pana marti, la ora 21.00. De asemenea, meteorologii au emis Cod galben de polei pentru Bucuresti si pentru…

- Meteorologii lanseaza, periodic, noi atenționari in funcție de fenomenele meteo extreme din ultimele zile. Asfel, aceștia au emis, luni, o atenționare de cod galben de polei, valabila in sase judete din Oltenia si Muntenia, precum si in Municipiul Bucuresti, pe durata urmatoarelor ore.

- In aceasta dimineata meteorologii au emis avertizari cod galben de polei pentru Bucuresti si sapte judete din sudul tarii. Avertizarile sunt in vigoare pana la ora 13.00 in judetele Ialomita, Gi...

- O avertizare cod galben de ploi abundente si ninsori, vant si temperaturi scazute intra in vigoare duminica dimineata, de la ora 8.00, urmand sa fie afectate 32 de judete si Capitala. Meteorologii spun ca vremea se va raci accentuat in toata tara, devenind deosebit de rece pentru aceasta perioada, astfel…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de tip cod galben, valabile pentru intreaga țara. Meteorologii se aștepta in acest sfarșit de saptamana la precipitații importante, vant puternic și o racire accentuata a vremii. In perioada 17 martie, ora 14 – 18 martie, ora 08, ploi…

- Hidrologii au emis, marti, o avertizare Cod galben de inundatii si posibile depasiri ale Cotelor de atentie, valabila pana miercuri seara in 12 bazine hidrografice din Oltenia, Muntenia, Transilvania si Moldova.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o atentionare nowcasting Cod galben de vant, valabila pe durata urmatoarelor ore in judete din zona Olteniei. Potrivit meteorologilor,...

- „Temperaturile vor creste de la o zi la alta. Maine (marti, n.r.) va fi mai rece in Oltenia, Moldova, Muntenia. Apoi, de poimaine, temperaturile vor creste in toata tara si vremea devine calda pentru aceasta perioada, pana spre 16 grade in Banat”, a precizat pentru MEDIAFAX meteorologul de serviciu…

- Noua judete si municipiul Bucuresti se afla, duminica dimineata, sub cod galben de polei, potrivit unor atentionari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Judetul Satu Mare este sub cod galben de ceata.

- Astazi, la ora 16.00, in Mangalia s a inregistrat 8 grade Celsius, cea mai ridicata temperatura din intreaga tara. Temperaturi cu plus a fost si in tot judetul Constanta.Meteorologii anunta ca, in intervalul 1 martie, ora 23.00 ndash; 4 martie, ora 10.00, temporar vor fi precipitatii in majoritatea…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri seara, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de polei pentru zece judete si municipiul Bucuresti, valabile in perioada urmatoare.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o informare meteo de ninsori moderate, vant puternic si polei pentru Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Banat, valabila de joi, de la ora 23.00 si pana duminica, 4 martie, la ora 10.00.Meteorologii avertizeaza ca, temporar, vor fi precipitații…

- Meteorologii au emis, vineri, noi atentionari nowcasting Cod galben de precipitatii mixte si polei, valabile in orele urmatoare in judete din Banat, Oltenia si Muntenia. Conform Administratiei...

- Nu scapam prea ușor de ger și nici de ninsoare. Avertizarea cod portocaliu de ger ramane valabila și astazi, pentru mai bine de jumatate de țara. Iar restul județelor sunt sub o atenționare cod galben de frig. Pana duminica, este cod portocaliu de precipitații mixte și polei, ninsori moderate și vant…

- O informare meteo de ninsori moderate, vant puternic si polei pentru Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Banat a intrat in vigoare de joi, de la ora 23.00 si este valabila pana duminica, 4 martie, la ora 10.00.

- Meteorologii au anuntat ca gerul persista in intreaga tara, iar pana vineri la ora 11.00 este in vigoare un cod galben pentru Maramures, Crisana, Banat, vestul Olteniei si cea mai mare parte a Transilvaniei, in timp ce in restul tarii este cod portocaliu.

- Meteorologii anunta ca incepand de joi si pana duminica vor fi precipitatii mixte si polei, ninsori moderate cantitativ si strat consistent de zapada, intensificari ale vantului in special in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Banat si pe arii mai restranse in restul teritoriului....

- Meteorologii au prelungit pana pe 2 martie avertizarile Cod galben si Cod portocaliu de ger valabile la nivelul intregii tari. Prognoza arata ca pana pe 2 martie, ora 20:00, va fi Cod portocaliu de temperaturi extrem de scazute in 29 de judete, inclusiv Municipiul Bucuresti. Gerul va fi persistent,…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul…

- Cod galben pentru temperaturi foarte scazute Foto: pixabay.com. Este cod galben de frig, pâna joi, în toata tara. Începând de la noapte, meteorologii au emis un cod portocaliu de ger pentru Bucuresti si 27 de judete din Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea.…

- Meteorologii au emis o avertizare de cod portocaliu de ger pentru perioada 26 februarie – 1 martie. In urma acestei avertizari, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și al serviciilor de ambulanța a fost emisa o dispoziție pentru stabilirea masurilor care urmeaza sa fie luate. Un val de frig va…

- O avertizare cod galben de ger va intra in vigoare incepand cu duminica dimineata, pana saptamana viitoare urmand sa se inregistreze temperaturi cu 10-15 grade mai scazute decat ar fi normal pentru aceasta perioada din an. Meteorologii au emis si o atentionare cod portocaliu care va intra in vigoare…

- Termometrele vor arata chiar si -20 de grade, iar innorarile accentuate vor persista si se vor semnala precipitatii pe arii extinse, conform prognozei meteo pentru sambata și duminica data publicitații de ANM. Cerul va fi variabil sambata in vest si nord-vest, iar in restul teritoriului innorarile accentuate…

- Vești nu prea optimiste de la meteorologi! Mai exact, luni o sa ninga in Muntenia dar si la deal si la munte, va fi lapovita in Oltenia si pe arii restranse in Dobrogea, iar in Banat si Crișana va ploua. Maximele vor fi intre minus 3 grade in estul Transilvaniei si 7 grade in Dealurile de Vest.

- Meteorologii anunța ninsori și viscol in intervalul 13 februarie, ora 22.00 – 14 februarie, ora 11.00. In cursul nopții de marți spre miercuri și in prima parte a zilei de miercuri (13-14 februarie) in Munții Banatului, in Carpații Meridionali, apoi și in cei de Curbura, precum și in zona deluroasa…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, doua atentionari cod galben de ninsori, prima vizand Banatul, Oltenia si Muntenia, iar a doua vizeaza cea mai mare parte a Moldovei si nordul Munteniei. Atentionarile expira joi, la ora 11.00.

- Meteorologii au emis cod galben de ceata si polei, valabile in mai multe judete din Romania. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pana la ora 10:00, se vor afla sub avertizare cod galben de ceata, ce determina scaderea vizibilitatii sub 200 si izolat sub 50 m, si, izolat, conditii de polei,…

- Vremea rea se intoarce. Meteorologii anunta precipitatii moderate sub forma de lapovita si ninsoare cu intensificari ale vantului incepand de duminica de la ora 16.00 pana luni la ora 22.00.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare meteo, valabila din 20 ianuarie, ora 15 pana in 21 ianuarie, ora 06.00. Fenomenele vizate sunt ploaie, lapovița și ninsoare și vant moderat in Muntenia și Dobrogea, intensificari ale vantului la munte, local ninsori viscolite in Carpații…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis informare meteo, valabila de sambata de la ora 15.00, pana duminica la ora 6.00, perioada in care in Muntenia si in Dobrogea va fi lapovita si apoi ninsoare, iar de duminica aria ninsorilor se va extinde cuprinzand aproape toata tara. Din…

- Regiunile Munteniei si Dobrogei intra de sambata dupa-amiaza pana duminica dimineata sub incidenta unei informari meteorologice de ploi, lapovita, ninsoare si vant moderat, urmand ca in a doua parte a zilei de duminica aria precipitatiilor va fi in extindere in majoritatea regiunilor si treptat vor…

- Vremea rea face prapad si in Baragan. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineata, mai multe atentionari nowcastingc Cod galben de vant puternic, valabile in sapte judete din Muntenia, in urmatoarele ore.

- Meteorologii anunta vreme urata pentru in mai multe judete din tara. Sunt asteptate precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei și intensificari ale vantului. De la ora 17.00 intra in vigoare un cod galben de vreme rea. Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti un cod galben…

- O informare meteo este in vigoare inca de luni ( VEZI DETALII ), iar marți seara se activeaza și codul galben de ninsori și polei, emis pentru zonele montane și mare parte din Banat, Transilvania și Oltenia.

- Meteorologii au emis, marti, o atentionare Cod galben de precipitatii mixte, polei si intensificari ale vantului, valabila pana miercuri seara, in 23 de judete din Banat, Transilvania si Oltenia, in timp ce o informare de vremea rea va fi in vigoare la nivelul intregii tari, informeaza...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, o atentionare Cod galben de precipitatii mixte, polei si intensificari ale vantului, valabila pana miercuri seara, in 23 de judete din Banat, Transilvania si Oltenia. De asemenea, o informare de vremea rea este in vigoare de aseara la nivelul intregii…

- Meteorologii au transmis, luni, o informare de precipitatii sub forma de ninsoare, lapovita si ploaie, valabila de luni seara, de la ora 20.00, pana miercuri, la aceeasi ora. Totodata, meteorologii anunta ca se va inregistra polei, iar vantul va sufla cu putere. In noaptea de luni spre marti vremea…

- Incepand de luni seara, de la ora 20:00, pana la 17 ianuarie, ora 20:00, se vor semnala precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei, intensificari ale vantului și ninsori viscolite la munte in mai multe zone ale țarii. In cursul nopții de luni spre marți și in primele ore ale zilei…

- Meteorologii de la ANM au emis o informare meteorologica de precipitații și vreme rea, care va afecta aproape toata țara.Avertismentul este valabil în perioada 15 ianuarie, ora 20.00 – 17 ianuarie, ora 20.00.În cursul nopții de luni spre marți (15/16 ianuarie)…

- De astazi, de la ora 20:00, pana miercuri, 17 ianuarie, la ora 20:00, este in vigoare o informare meteo de precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei, intensificari ale vantului și ninsori viscolite la munte. INFORMAREA ANM DE NINSORI ”In cursul nopții de luni spre…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de vant, lapovita, ninsoare si racire accentuata a vremii, valabila din aceasta seara pana duminica dupa-amiaza, in intreaga tara, transmite AGERPRES . Potrivit meteorologilor, in intervalul 12 ianuarie, ora 22:00 – 14 ianuarie,…

- Meteorologii au emis, duminica dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata pentru sapte judete din sudul si estul tarii, valabile in orele urmatoare. Conform Administratiei Nationale de...