Avertizare MAE: Prognoza de ploi torentiale si furtuni in Grecia Ministerul Afacerilor Externe ii informeaza pe romanii care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul local de Meteorologie a emis o prognoza de ploi torentiale, furtuni, vant in rafale pentru 14 iulie 2019. Zonele afectate de vremea nefavorabila severa sunt: – Marea Ionica de Nord; – Epir; – zona de vest a Greciei Centrale; – centrul si estul Macedoniei; – Thesalia; – insulele Sporade de Nord; – insulele din Nordul Marii Egee. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: +302106728879 si +302106744544, apelurile fiind… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

