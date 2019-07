Ministerul de Externe avertizeaza romanii care tranziteaza sau calatoresc in Italia ca, in perioada 23-25 iulie, mai multe regiuni vor fi afectate de canicula, potrivit unui comunicat de presa transmis de instituție. „Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca, in conformitate cu datele transmise […] Articolul Avertizare MAE: Mai multe orașe din Italia vor fi afectate de canicula in perioada 23-25 iulie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .