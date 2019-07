Avertizare MAE: Grevă națională în Italia. Transporturile sunt afectate Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca, in cursul zilei de 24 iulie 2019, mai multe organizații sindicale vor participa la o greva naționala - care va afecta serviciile publice in domeniul transporturilor, cu excepția celui aerian. Sunt preconizate perturbari puternice, indeosebi la nivelul transportului feroviar, maritim, cel public local și al serviciilor de taximetrie. De asemenea, pentru ziua de 26 iulie 2019, a fost anunțata o greva in transportul aerian. Romanii pot solicita… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

