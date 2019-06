Avertizare IGSU. Sirenele de alarmare publică vor suna în caz de urgențe In contextul situațiilor de urgența din țara generate de manifestarea fenomenelor hidro-meteorologice periculoase, in cursul zilei de maine nu vor fi verificate sirenele de alarmare publica. In aceasta perioada, utilizarea sirenelor se va realiza doar in situații reale in care este necesara dispunerea de masuri de autoprotecție pentru populație, susțin autoritațile. Derularea exercițiului național „Miercurea Alarmelor" va continua din luna iulie, in prima zi de miercuri, de la ora 10.00. Testarea a fost lansata de IGSU inca de acum doi ani și este destinata verificarii sistemului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri NU vor fi verificate sirenele de alarmare publica Foto: Arhiva. În contextul situatiilor de urgenta din tara generate de manifestarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase, în cursul zilei de mâine, 5 iunie, nu vor fi verificate sirenele de alarmare publica.…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența al județului Timiș anunța ca sirenele nu vor mai suna, cum ne-am obișnuit, in prima zi de miercuri a fiecarei luni. Testarea periodica a sistemului de alarmare publica va fi reluata in iulie. Pana atunci, sirenele se vor auzi numai daca vor exista…

- FOTO – Arhiva In contextul situațiilor de urgența din țara generate de manifestarea fenomenelor hidro-meteorologice periculoase, in cursul zilei de miercuri, 5 iunie 2019, nu vor fi verificate sirenele de alarmare publica. Potrivit IGSU, in aceasta perioada, utilizarea sirenelor se va realiza doar in…

- Astfel, daca veți auzi sirenele de alarmare publica in aceasta perioada inseamna ca reprezinta o situație reala ce necesita masuri de autoprotecție pentru populație. Potrivit ISU „Crișana” Bihor, derularea exercițiului va continua din luna iulie, in prima zi de miercuri, de la ora…

- In contextul situațiilor de urgența din țara generate de fenomenele hidro-meteorologice periculoase, maine nu vor suna sirenele de alarmare publica. Derularea exercițiului național va continua din luna iulie, in prima zi de miercuri, de la ora 10.00. Testarea este destinata verificarii sistemului de…

- Sirenele de alarmare a populației nu vor suna maine. Ce transmit reprezentanții ISU Argeș. In contextul situațiilor de urgența din țara generate de manifestarea fenomenelor hidro-meteorologice periculoase, in cursul zilei de miercuri, 5 iunie, nu vor fi verificate sirenele de alarmare publica. ”In aceasta…

- ”Pentru ca in minivacanța de 1 Mai - Ziua Internationala a Muncii sa va petreceți timpul liber in liniște, alaturi de prieteni și de cei dragi, sirenele de alarmare nu vor suna in Capitala și in județele țarii”, susțin reprezentanți IGSU. Derularea exercițiului național „Miercurea Alarmelor"…

- Marți, 30 aprilie 2019, IGSU a comunicat faptul ca pe 1 Mai nu se vor mai auzi sirenele: “Pentru ca in minivacanța de 1 Mai – Ziua Internationala a Muncii sa va petreceți timpul liber in liniște, alaturi de prieteni și de cei dragi, sirenele de alarmare nu vor suna in Capitala și in județele țarii.…