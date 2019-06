Stiri pe aceeasi tema

- O avertizare hidrologica cu COD GALBEN a fost emisa, vineri, pentru județul Alba și este valabila pana marți, 24 iunie, la ora 16.00. Sunt prognozate posibile depașiri ale cotelor de atenție pe raurile din bazinul hidrografic Mureș, in aval de confluența cu Tarnave și in bazinul Tarnava Mica. ”COD GALBEN…

- O atenționare hidrologica cu cod galben a fost emisa, joi, pentru județul Alba, fiind valabila in intervalul 20.06 ora 14.00 – 21.06.ora 16.00. ”Cod Galben Hidro pentru intervalul 20.06 ora 14.00 – 21.06.ora 16.00 afluenții raul Mureș aval de Tarnave cu posibile depașiri ale Cotelor de Atenție afluenții…

- Hidrologii au emis noi avertizari de inundatii. Judetul Alba se afla sub Cod Galben, pana luni noaptea, la ora 24.00. Hidrologii atentioneaza ca, in urma precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate si propagarii, se pot produce in continuare creșteri de debite cu posibile depașiri ale cotelor de…

- Hidrologii au emis o atenționare de tip COD GALBEN de inundații, luni pentru intervalul orar 14:20 – 24:00. Sunt aștetpate creșteri de debite cu posibile depașiri ale cotelor de atenție pe rauri mici din bazinul hidrologic Mureș aval confluența Tarnave. Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitatiilor…

- Hidrologii au emis miercuri o avertizare COD GALBEN in județul Alba, pentru vineri 14 iunie 2019, intre 15.45 – 23.00 in bazinul raului Ampoi Ca urmare a precipitațiilor inregistrate in ultimele ore, a precipitațiilor prognozate si propagarii, in bazinul raului Ampoi vor fi: scurgeri de pe versanți,…

- Hidrologii au emis o avertizare cod galben in județul Alba, pe raul Mureș – afluenți sector aval confluența Tarnave, valabila din 11 iunie 2019 ora 13.00 pana miercuri, 12 iunie 2019 ora 24.oo Se pot produce creșteri de debite cu posibile depasiri ale Cotelor de Aparare. In functie de evolutia fenomenelor…

- Hidrologii au emis o avertizare cod galben in județul Alba, pe raul Mureș, pana miercuri la ora 16.00. Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 48 de ore, INHGA a actualizat prognoza. Se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și…

- Hidrologii au instituit cod galben de inundatii in Alba, pe bazinul hidrografic Mureș, pana vineri noapte. Sunt prognozate scurgeri importante pe versanți, posibile depașiri ale cotelor de atenție in amonte sector hidrografic Acmariu. De asemenea, pana vineri la ora 24.00 a fost emis un cod galben de…