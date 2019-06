Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis astazi o noua avertizare cod galben de vreme severa ce vizeaza mai multe judete din tara. De asemenea este in vigoare pana pe 23 iunie ora 23.00 o informare meteo de manifestari de instabilitate atmosferica, disconfort termic. Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni avertizari nowcasting Cod portocaliu de ploi torentiale, vijelii si grindina pentru judetele Bihor, Timis, Maramures, Bistrita-Nasaud, Bacau, Vaslui,...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi un nou cod galben de vreme severa ce afecteaza mai multe judete din tara. De asemenea, este in continuare in vigoare o informare meteo de instabilitate atmosferica. Conform ANM, in intervalul 11 iunie, ora 10.00 ndash; 12 iunie, ora 23.00 este in…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Alba a emis o atenționare meteorologica de COD PORTOCALIU in intervalul 03.06 ora 12.00 – 04.06. ora 06.00. Este vizat din nou sudul județului Alba, greu lovit de furtuni cu doar doua zile in urma. Meteorologii spun ca se vor inregistra ploi abundente cu valori…

- Ploile torențiale continua sa ne dea batai de cap și in urmatoarele ore, intrucat Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de tip cod portocaliu și cod galben de ploi.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, o informare meteorologica de ploi abundente, vijelii si grindina, valabila pentru toata tara din 28 mai, ora 11 pana in 01 iunie, ora 10.00. Potrivit meteorologilor, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata, marți (28 mai) și miercuri…

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a prelungit informarea meteo de instabilitate atmosferica accentuata pentru mai multe regiuni ale tarii, printre care si Baragan, pana duminica, la ora 10.00.

