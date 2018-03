Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare meteo valabila pentru municipiul Ploiesti si zonele limitrofe. Potrivit atentionarii de joi de la ora 8.00 si pana sambata, la aceeasi ora, vremea se va mentine deosebit de rece. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de…

- Capitala si alte 14 judete intra sub Cod portocaliu de ninsori abundente joi noaptea, in timp ce 16 judete se vor afla sub Cod galben de ninsori insemnate de joi dupa-amiaza, potrivit avertizarilor emise miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Codul portocaliu care vizeaza ninsoare…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu pentru Banat. Se vor inregistra ninsori abundente și se va depune un strat de zapada consistent, fenomene insoțite temporar de viscol.

- Viorica Dancila cere mobilizarea autoritaților, pentru gestionarea codului portocaliu. Premierul Viorica Dancila a cerut autoritatilor, in deschiderea sedintei de Guvern de miercuri, 21 martie, sa se mobilizeze pentru a gestiona bine situatia generata de caderile masive de zapada si fenomenele extreme…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri o avertizare de vreme rea pentru mai multe regiuni. In intervalul 21 martie, ora 14 – 22 martie, ora 15, vremea se va menține deosebit de rece, cu valori termice cu peste 10 grade mai scazute decat mediile climatologice ale perioadei in cea mai…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, astazi, 21 martie, noi avertizari cod galben si cod portocaliu de viscol, ger si ninsori abundente. Astfel, potrivit meteorologilor, in intervalul 21...

- Administratia Nationala de Meteorologie actualizeaza atentionarile de vreme rea, pana la sfarsitul acestei saptamani. Judetul Alba intra sub Cod Galben de ninsori, vreme rece, vant puternic si conditii de polei, iar sudul tarii, sub Cod Portocaliu. In perioada 21 martie, ora 14.00 – 22 martie, ora 15.00,…

- Vesti proaste de la meteorologi! Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod Galben si Cod Portocaliu de ninsori si vânt, valabila pentru joi si vineri, în jumatatea sudica a României.

- Nu scapam de vremea rea! Administratia Nationala de Meteorologie a transmis o noua informare de vreme deosebit de rece, precipitații in general moderate cantitativ si polei, valabila in perioada 20 martie, ora 15:00 – 22 martie, ora 10:00.

- Nu scapam de vremea rea! Administratia Nationala de Meteorologie a transmis o informare de vreme deosebit de rece, precipitatii in general moderate cantitativ si polei, valabila in perioada 21 martie, ora 15:00 – 22 martie, ora 10:00. In intervalul mentionat vremea se va mentine deosebit de rece, cu…

- Nu scapam de vremea rea! Administratia Nationala de Meteorologie a transmis o noua informare de vreme deosebit de rece, precipitații în general moderate cantitativ si polei, valabila în perioada 20 martie, ora 15:00 – 22 martie, ora 10:00.

- Dupa o perioada calduroasa, iarna revine in Romania, la mijlocul lunii martie, metzeorologii anuntand scaderea temperaturilor si chiar lapovite si ninsori. Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua avertizari de vreme rea. Primul cod galben intra in vigoare sambata seara si e valabil pana…

- De la temperaturi de aproape 20 de grade in Baragan, vremea se schimba radical de duminica dimineata. Frigul patrunzator, ploile, urmate de ninsori si vantul puternic ne vor da batai de cap. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis cod galben de vreme rea pentru mai multe judete, printre…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertismente de Cod Galben, valabile și pentru zona noastra. Unul a intra in vigoare maine, la ora 14.00 și vizeaza apariția unor ploi insemnate cantitativ. Read More...

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca va fi in continuare extrem de frig in intreaga tara. Pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, precum si pentru Capitala se mentine codul portocaliu de ger, pana in 1 martie, la ora 10.00.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, pe data de 25 februarie, o avertizare Cod Galben valabila ptna pe data de 1 martie ora 10.oo, in care principalul fenomen vizat este gerul si care afecteaza intreaga tara.Valul de frig va cuprinde treptat toata tara si va fi in intensificare, astfel ca…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de vreme rea, valabile pana joi, 1 martie. Temperaturile vor fi deosebit de scazute, vor mai fi ninsori si viscol. Cod Galben: val de frig pana joi, 1 martie, ora 10.00, in toata țara. Valul de frig va cuprinde treptat toata țara și…

- Județul Buzau se va afla miercuri sub incidența unui nou Cod Portocaliu de ninsoare și viscol. Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, un alt Cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, valabil pentru 7 judete din sudul tarii, pana miercuri seara, la ora 20:00. Judetele care se vor…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, un nou Cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, valabil pentru 7 judete din sudul tarii, pana miercuri seara la ora 20:00. Judetele...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare meteo de ger, viscol și ninsori abundente. Intreaga tara se va afla, pana pe 1 martie, sub o avertizare de tip COD GALBEN de frig, in timp ce un COD PORTOCALIU va afecta mai multe judete din țara, alte judete fiind afectate de un COD GALBEN…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, astazi, 27 februarie, noi avertizari cod galben si cod portocaliu de ger, viscol si ninsori abundente. Prima avertizare emisa este de cod galben de frig,...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis duminica un cod portocaliu de ninsori si vant puternic, valabil pentru 12 judete din sudul tarii, inclusiv in Capitala, relateaza Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Este iarna in toata regula in Romania! Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica un cod portocaliu de ninsori si viscol, valabil pentru 12 judete din sudul tarii, inclusiv in Capitala. Autoritațile ne sfatuiesc sa ne luam masuri de siguranța cand plecam la drum. De altfel, școlile vor…

- Avertizare cod galben de ger emisa de Administratia Nationala de Meteorologie a in vigoare duminica dimineata, pana saptamana viitoare urmand sa se inregistreze temperaturi cu 10-15 grade mai scazute decat ar fi normal pentru aceasta perioada din an. De asemenea, de luni va fi in vigoare o avertizare…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare de cod galben și ninsori pentru județul Suceava. Noua avertizare este valabila pentru 24 de ore, incepand de miercuri 14 februarie, incepand cu ora 11.00 și pana joi 15 februarie, ora 11.00. In intervalul menționat, in județul Suceava…

- ALERTA METEO! Cod Galben de NINSORI ABUNDENTE din aceasta seara pana joi dupa-amiaza. VEZI judetele vizate… Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizaride ninsori abundente, local viscolite, in mai multe judete ale tarii. In interval 13 februarie, ora 20 – 15 februarie, ora 15, precipitațiile…

- Peste 1.600 de pompieri cu peste 900 mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor publice locale, in zonele aflate sub incidenta atentionarii de Cod Galben de ninsori pentru 21 de judete, emisa de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti doua atentionari de Cod galben de ninsori abundente. Acestea intra in vigoare din aceasta seara, in 12 judete din Muntii Banatului, in Carpatii Meridionali, de Curbura, precum si in zona deluroasa din Banat, Oltenia si...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis atentionare Cod Galben de ninsori, ploi si vant puternic valabila pana joi, in mai multe zone din tara. In judetul Alba, atentionarea este pentru intervalul 13-14 februarie, zona Sugag – Oasa (Transalpina). Potrivit ANM, de marti, 13 februarie, ora 20.00…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica dimineata, atentionare cod galben de vant in cinci judete din tara. In unele zone ninge, iar zapada asternuta va fi viscolita. Sunt sub atentionare cod galben de vant judetele Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi si Constanta. …

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis ultimele informații cu privire la urmatoarele fenomene din cursul zilelor urmatoare. Astfel, zonele din sudul și estul Munteniei sunt vizate de intensificari ale vantului și ninsori.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi dimineata o atentionare meteorologica cod galben de ninsori insemnate cantitativ, care intra in vigoare joi, la ora 18, și se incheie vineri, la ora 17.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare de intensificari ale vantului si precipitatii sub forma de ninsoare si de ploaie, valabila pana duminica seara, la nivelul...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis duminica o atenționare de lapovița, ninsoare și viscol in multe zone ale țarii. In intervalul 21 ianuarie, ora 16 – 22 ianuarie, ora 22, precipitațiile vor fi in extindere treptata, incepand cu regiunile vestice și vor cuprinde cea mai mare parte a țarii.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat, joi seara, Codul portocaliu de viscol, valabil in 12 judete din centrul si estul tarii pana joi la ora 23:00, iar o avertizare Cod galben pentru alte cinci judete din est va fi activa pana vineri la ora 1:00.

- Incepand din noaptea de 17-18 ianuarie 2018, județele Iași, Vaslui, Vrancea, Galați și zonele joase ale județelor Neamț și Bacau au intrat sub incidența avertizarilor Cod Galben, respectiv Cod Portocaliu de ninsori și viscol. Pe acest fond, DRDP Iași vine cu o serie de recomandari la adresa șoferilor,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare meteorologica de ninsori viscolite si precipitatii insemnate cantitativ pentru mai multe judete ale tarii. COD PORTOCALIU In perioada 17 ianuarie, ora 18 – 18 ianuarie, ora 20 sunt asteptate vant puternic, viscol, zapada troienita in Munții…

- Urmare a atenționarilor meteorologice de „COD GALBEN” și „COD PORTOCALIU”, emise de catre Administrația Naționala de Meteorologie, prefectul județului Valcea, domnul Florian Marin, a convocat miercuri, 17 ianuarie 2018, incepand cu ora 16:30, in ședința extraordinara, Comitetul Județean pentru Situații…

- Administratia Nationala de Meteorologie a transmis o atentionare de cod portocaliu de vant tare, ninsori viscolite in judetele Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, doua alerte, Cod Portocaliu, respectiv Cod Galben, pentru 28 de judete unde vor cadea ninsori abundente si se va forma viscol. Potrivit unui avertisment postat pe site-ul ANM, pana maine, 18 ianuarie, ora 22, Transilvania, Moldova, Dobrogea si…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, doua avertizari Cod portocaliu de ninsori si viscol, valabile pana joi seara in 20 de judete din Moldova, Transilvania si Oltenia,...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis atentionare Cod Galben de ninsori, lapovita si ploaie, polei si vant puternic, valabila pana miercuri seara. Potrivit meteorologilor, va continua sa ninga si in noaptea de miercuri spre joi. In intervalul 16 ianuarie, ora 12.00 – 17 ianuarie, ora 20.00,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de vant, ninsoare si racire a vremii, valabila de vineri, ora 22.00, pana duminica, la ora 16.00. “Incepand din cursul noptii de vineri spre sambata (12/13 ianuarie) vantul se va intensifica treptat, la inceput in regiunile sudice si la munte,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de ninsori si viscol la munte, respectiv precipitatii mixte si polei în restul regiunilor, valabila din aceasta noapte pâna în seara Ajunului de Craciun.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de ninsori si viscol la munte, respectiv precipitatii mixte si polei in restul regiunilor, valabila din aceasta noapte pana in seara Ajunului de Craciun. Potrivit meteorologilor, in intervalul 23 decembrie, ora 2.00 – 24…

- Administratia Nationala de Meteorologie a transmis o informare meteo de ninsori si vant puternic valabila pana in seara de Ajun. In intervalul 23 decembrie, ora 02 - 24 decembrie, ora 22, sunt asteptate ninsori serioase.