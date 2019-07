Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau vor sa calatoreasca in Serbia, ca autoritațile locale au emis coduri portocaliu și roșu pentru canicula, potrivit unui comunicat de presa al instituției, anunța MEDIAFAX.„Astfel, pentru ziua de 1 iulie 2019 a fost emis…

- Deloitte Romania da startul inscrierilor pentru cea de-a 20-a ediție a competiției Technology Fast 50 Europa Centrala, prestigiosul clasament regional care se adreseaza companiilor cu o creștere accelerata in domeniul tehnologiei. Companii locale mari și mici, publice sau private, se pot inscrie acum…