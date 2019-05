Stiri pe aceeasi tema

- O atenționare de Cod roșu de ploi torențiale și furtuni a fost emisa, miercuri, de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), pentru romanii aflați in Italia sau cei care intenționeaza sa calatoreasca in aceasta țara.

- Unele regiuni din nordul Italiei vor fi afectate, in zilele urmatoare, de precipitatii intense si furtuni, informeaza Ministerul Afacerilor Externe, in baza datelor transmise de autoritatile locale, scrie agerpres.ro.

- Unele regiuni din nordul Italiei vor fi afectate, in zilele urmatoare, de precipitatii intense si furtuni, informeaza Ministerul Afacerilor Externe, in baza datelor transmise de autoritatile locale, potrivit Agerpres. Astfel, Serviciul de Protectie Civila italian a emis, incepand de miercuri,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, unele regiuni din nordul tarii vor fi afectate, in zilele urmatoare, de precipitatii intense si furtuni.

- O buna parte din Europa se lupta cu inundațiile, in ultima luna de primavara. Furtuni neobișnuit de puternice s-au abatut asupra Italiei și a unor tari balcanice in care au fost declarate coduri roșii de ploi și vant puternic.

- Urmeaza furtuni, precipitații intense, vant puternic și temperaturi scazute in Italia, motiv pentru care reprezentanții din Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare de calatorie pentru cei care calatoresc in aceasta țara.

- Mihaela Trandafir, o adolescenta de doar 12 ani, a caștigat sambata, pe 23 martie, Campionatul de Juniori under 13 al Italiei la haltere, obținand 3 medalii de aur la probele: smuls, aruncat și kilograme acumulate, categoria 71 de Kg.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul local de Meteorologie a emis, pentru perioada 12 - 13...