Avertizare de ger puternic în toată țara, până duminică Avertizare de ger puternic in toata țara, pana duminica. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in intervalul 29 noiembrie, ora 14.00 – 2 decembrie, ora 10.00, vremea va fi deosebit de rece in toata țara. Temperaturile vor continua sa fie permanent negative in majoritatea regiunilor, iar in cursul nopților și al dimineților va fi ger (temperaturi sub -10 grade) in nordul,nord-estul și centrul țarii, local in sud și est și izolat in rest. Joi (29 noiembrie) și vineri (30 noiembrie) vantul va prezenta intensificari cu viteze de 45…55 km/h, in sudul Moldovei și al Banatului, in… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

