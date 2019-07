Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis noi avertizari de vreme rea in județul Alba și alte zone din țara, valabile pana luni. COD GALBEN: de duminica, 28 iulie, ora 14.00 pana luni, 29 iulie, ora 10.00 – județele Alba, Hunedoara, Bihor, Arad, Timiș, Valcea, Olt In intervalul menționat, in Crișana, Banat, Oltenia și sud-vestul…

- Se intorc ploile in toata partea de vest a țarii. Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben și un cod portocaliu de precipitații. In Timiș, Arad, Hunedoara, dar și in Bihor, Alba, Valcea și Olt codul galben de precipitații va intra in vigoare astazi, la ora 14.00, urmand sa fie valabil…

- Un nou cod portocaliu de vreme rea: rafale de peste 80 90 km h, grindina, vijelii, descarcari electrice si precipitatii torentiale, care vor depasi 20 25 l mp, iar pe arii restranse 40 50 l mp. Sunt vizate judetele: Arad, Timis, Caras Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Mehedinti, Gorj, Dolj, Olt, Valcea,…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi si grindina care vizeaza mai multe judete din nordul, vestul si centrul tarii, care este valabila pana duminica seara, la ora 18.00, cand va intra in vigoare si un cod portocaliu valabil in vestul, sudul si sud-vestul tarii. Potrivit Administratiei…

- Administația Naționala de Meteorologie a emis duminica mai multe avertizari de vreme severa pentru duminica, vizata fiind intreaga țara. Dupa canicula vin furtunile. Mai intai in vestul țarii, apoi in intreaga țara, cu o atenționare deosebita in regiunile de sud-vest, potrivit ANM. COD PORTOCALIU Interval…

- Vine potopul! Cod portocaliu de vijelii, grindina și ploi torențiale in Argeș! COD PORTOCALIU Interval de valabilitate: 07 iulie, ora 18 – 08 iulie, ora 06 Fenomene vizate: intensificari puternice ale vantului, vijelii, grindina In intervalul menționat, in județele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara,…

- BUCUREȘTI, 7 iun – Sputnik, Georgiana Arsene. Sute de case, curți și anexe gospodarești au fost afectate de inundațiile din ultimele 24 de ore. © Sputnik / Igor VzorovCulmea dezastrului: Cum arata raul Nistru dupa ploile de zilele acestea - Video Vremea rea a dat batai de cap nu doar…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferica accentuata și ploi in cantitați insemnate, avertizarea fiind valabila in 13 județe din jumatatea de vest a țarii, de luni, ora 18.00 pana marți, ora 06.00. Avertizarea este pentru județele Alba, Hunedoara, Cluj,…