Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei de munca, Adrian Solomon, a declarat ca actul normativ impune anumite restrictii privind achizitiile de masini si angajarea personalului, dar Serviciul de Ambulanta poate sa faca achizitii si angajari in anul 2018. "Serviciul de Ambulanta poate sa faca achizitii, poate…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru marturie mincinoasa, inducere in eroare a organelor judiciare si abuz in serviciu in forma continuata. Potrivit unui comunicat al DNA remis Vocea.biz , alaturi de inalt-prelat au mai fost trimisi in judecata, tot…

- Serviciul de informatii MI5 considera ca otravirea fostului colonel GRU Serghei Skripal și a fiicei sale a fost o incercare de asasinare legata de Rusia, scrie The Times, citand surse proprii. Poliția și MI5 considera ca faptele inițiale ale anchetei fac posibila discutarea despre ”sponsori” de stat…

- Uniunea Europeana a salutat marti "initiativele incurajatoare" din Peninsula Coreea, cum sunt organizarea unui summit intre liderii celor doua Corei la sfarsitul lunii aprilie si posibilitatea evocata de Phenian de a aborda chestiunea denuclearizarii sale, informeaza AFP. Ministrul sud-coreean de externe,…

- Nu am intalnit un smartphone care sa nu fie livrat cu o aplicatie sau un serviciu meteo preinstalat. Ne bazam pe aceste aplicatii pentru a ne organiza zilele care urmeaza si incercam sa le gasim pe cele mai precise. Totusi, datele afisate de AccuWeather difera uneori destul de mult de cele afisate de,…

- Organizatorii Campionatului Mondial de Formula 1 au anuntat marti ca vor lansa propriul serviciu de televiziune la cerere, denumit F1 TV, prin care doresc sa ofere vizionarea curselor fara difuzori intermediari, informeaza AFP. Acest nou serviciu, descris drept "un mijloc inovator pentru fani de a-si…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italia ca Serviciul de Protecție Civila local a emis un cod galben cu precipitații abundente in regiunile Emilia Romagna, Abruzzo, Molise și Veneto. Condiții meteorologice severe,…

- Acest articol te invața o metoda ultraperformanta pentru a apasa butoanele emoționale ale oricarui om (inclusiv ale tale) in scopul de a-i influența comportamentul. Responsabilitatea iți aparține. Metoda pe care ți-o voi oferi in acest articol de a patrunde in mintea oamenilor care te intereseaza și…

- Un grav accident de circulație, soldat cu 10 victime, s-a produs aseara pe raza localitații Ilva Mica, judetul Bistrita-Nasaud. Pentru gestionarea optima a situației, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție. La fata locului, au intervenit o autospeciala de stingere cu modul de…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, comenteaza decizia PSD-ALDE de infiintare a Comisiei de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP), Post-ul PMP: „Dragnea continua lupta cu adversari inventati pentru a justifica esecul guvernarii PSD” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- U.S. Geological Survey, agentia geologica din SUA, a estimat initial magnitudinea la 7,5 si revizuit ulterior valoarea la 7,2. Serviciul seismologic mexican a anuntat o magnitudine de 7. Evenimentul seismic a fost inregistrat la ora locala 17.39 (01.39 ora Romaniei), informeaza agentiile de…

- In conditiile in care in ultimele zile se astepta o decizie pe acest subiect, in urma cu scurta vreme s-a aflat ca se face, pana la urma, o Comisie speciala de ancheta privind Serviciul de Paza si Protectie! Cel care a anuntat acest lucru a fost chiar liderul social-democrat, inaintea sedintei conducerii…

- Supranumita Insula Afroditei și binecuvantata cu 300 de zile senine pe an, Cipru este una dintre destinațiile vedeta ale noului sezon estival 2018. Profita de reducerile Early Booking și alege un sejur in Larnaca de la Europa Travel, turoperatorul low-cost care ne surprinde in fiecare an cu o paleta…

- Scene violente au fost filmate in timp ce un barbat a fost batut de controlor in gara din Milova, județul Arad, dupa ce a fost coborat cu forța din tren. Fostul cioban, care s-a urcat in tren fara sa aiba bilet, a incasat pumni și picioare și de la calatori, inclusiv de la o femeie. Victima a fost filmata…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md. ”Cum sa fii cetatean…

- Rusia a inceput repatrierea muncitorilor nord-coreeni prezenti pe teritoriul sau, punand astfel in aplicare sanctiunile adoptate la sfarsitul lunii decembrie de Consiliul de Securitate al ONU, a anuntat miercuri ambasadorul Rusiei in Coreea de Nord, informeaza AFP. "Interdictia (prezentei) muncitorilor…

- Scandalul legat de protecția oferita demnitarilor de Serviciul de Protecție și Paza se extinde. Prima comisie parlamentara sesizata pe acest subiect, cea de control a SRI, trebuie sa decida daca are competențe pe marginea scrisorii prin care Alina Mungiu Pippidi acuza SPP ca s-a

- Iranul a facut luni apel la Turcia sa-si inceteze ofensiva militara din Siria, spunand ca operatiunea din provincia siriana Afrin (nord) incalca suveranitatea si sporeste tensiunile din tara ravasita de razboi, relateaza agentia Reuters. Turcia a lansat luna trecuta o campanie aeriana si terestra,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a renuntat la Serviciul de Protectie si Paza, aceasta decizie venind dupa ce premierul Viorica Dancila si ministrii au renuntat la protectia ofiterilor SPP.

- Presedintele Klaus Iohannis a comentat, miercuri, la Bruxelles, renuntarea de catre membrii Guvernului la Serviciul de Protectie si Paza (SPP). Șeful statului a precizat ca i se pare o non-problema și ca nu l-a preocupat acest aspect. „Nu m-a preocupat, mi se pare o non-problema”, a declarat Iohannis,…

- Un politist din judetul Olt a ajuns in stare foarte grava la Spitalul de Urgenta Craiova, dupa ce in cursul noptii s a impuscat in cap. Potrivit Antena 3, incidentul s a petrecut in Slatina, iar prietena acestuia a fost si ea impuscata in mana, in incercarea de a l opri. Intre cei doi ar fi avut loc…

- Un accident rutier a fost anunțat in orașul Panciu, pe strada N.Titulescu. Se pare ca doua persoane sunt incarcerate, inconștiente. La fața locului intervin pompierii de la stația Panciu cu o autospeciala și o ambulanța SMURD, dar și un echipaj de la Serviciul de Ambulanța Județean. Accidentul…

- Un sportiv din Republica Moldova se afla printre primii opt oameni de pe Glob care au reușit sa inoate prin stramtorile celor Șapte Oceane ale lumii. Performanța incredibila a sportivului Ion Lazarenco Tiron a fost prezentata de catre Denis Roșca, autorul Cații de Aur a Basarabiei și a Republicii Moldova.…

- Perechea formata din austriacul Oliver Marach si croatul Mate Pavic a castigat, sambata, la Melbourne, titlul in proba de dublu masculin a Openului de tenis al Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, invingandu-i in finala pe columbienii Juan Sebastian Cabal si Robert Farah in doua seturi…

- SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT STREAMING: Simona Halep si Caroline Wozniacki au trasee asemanatoare in cariera. Ambele evolueaza cu presiunea de a fi ajuns numarul 1 mondial fara un turneu de Mare Slem in palmares. Danezei i s-a intamplat in 2010, in vreme ce Simonei i…

- Serviciul "InfoTrafic" al INP informeaza ca in capitala se inregistreaza ceața, iar pe alocuri, pe suprafața carosabila, este ghețuș, astfel recomanda șoferilor sa conduca cu prudența pentru a evita cazurile de producere a accidentelor rutiere.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis joi sa continue, pana ce scopul va fi atins, ofensiva tarii sale din nordul Siriei contra unei militii kurde aliate a SUA, in timp ce tensiunile cu Washingtonul cresc, transmite AFP, conform agerpres.ro. In a sasea zi a acestei ofensive, care…

- Doi asasini slovaci, care au ucis cu sange rece o familie, taindu-le celor doi soti gatul cu cutitul, au fost prinsi in urma unei operatiuni de succes a politistilor ieseni, la o pensiune din Miroslava. La finele saptamananii, politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale si „mascatii" de la…

- Gripa face ravagii in nordul Europei. Ministerul roman de Externe a emis o alerta de calatorie din cauza epidemiei din Franța. In Marea Britanie, numarul cazurilor este atat de mare, incat vaccinul antigripal a disparut de pe piața.

- O salvare de la Serviciul de Ambulanta Judetean Vaslui, care a fost solicitata sa preia un pacient din comuna Vutcani, a ramas blocata joi pe DJ 244A, pe raza comunei Rosiesti. "Ambulanta mergea la un pacient care a suferit o plaga dupa ce s-a taiat cu flexul, dar a ramas blocata, din…

- In urma atentionarii meteorologice de precipitatii si vant puternic emise de Centrul Meteorologic Regional Dobrogea, Primaria municipiului Constanta a luat masurile ce se impun in vederea prevenirii eventualelor situatii nedorite.Avertizarile Centrului Meteorologic Regional Dobrogea arata ca in perioada…

- Un meteorit a provocat un cutremur in Detroit. Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) a confirmat ca un seism de magnitudine 2 a avut loc din cauza caderii unui meteorit la periferia orașului american. Cutremurul a fost inregistrat, miercuri, la ora locala 20:09 (03:09, ora Romaniei).…

- Politistii si procurorii au inceput cercetari in rem pentru abuz in serviciu, dupa ce primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, a emis o dispozitie prin care se extinde sistemul de parcare cu plata din oras. Cercetarile au fost incepute in urma unei sesizari a unui om de afaceri, care sustine ca,…

- Autoritațile egiptene au anunțat ca mai multi barbati înarmați au împușcat mortal noaptea trecuta un creștin în localitatea al Arush din nordul peninsulei Sinai. Serviciile de securitate egiptene sînt citate de citate de agențiile internaționale de presa cu declarația…

- Imagini de o violența ieșita din comun, care surprind bataia aplicata de oamenii legii unor tineri nevinovați, au devenit, joi, publice. Un subcomisar de Poliție și doi agenți de la Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Timis, alaturi de un jandarm ii bat ca pe hoții de cai pe doi tineri…

- In dimineata de miercuri, 10 ianuarie, la ora 01.55, Serviciul 901 a fost solicitat pentru a interveni la lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o parcare de pe strada Uzinelor din localitatea Bacioi. La fata locului au intervenit trei echipaje de pompieri.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in sensul pe DN2 in sensul giratoriu din zona Aeroportului International Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta. La fata locului intervin cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta. Politistii rutieri au deschis o ancheta in…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) atenționeaza cetațenii ucraineni ca serviciile speciale ruse recurg la provocari impotriva ucrainenilor atunci cand aceștia viziteaza Rusia, iar unele calatorii pot fi „fara intoarcere".

- Dupa ce a inceput sa ofere servicii de albire a pensiului, o clinica thailandeza pretinde ca barbatii le trec pragul in numar tot mai mare, varstele acestora variind intre 22 si 55 de ani.

- Americanii se pregatesc deja pentru sosirea unei furtuni-fenomen, numita in limbajul de specialitate „ciclon-bomba". Ziua de joi este una extrem de importanta, iar specialistii vor monitoriza in permanenta o adevarata bomba extratropicala, au anuntat deja acestia…

- Primarul Timișoarei a anunțat de mai mult timp extinderea strazii Demetriade. Ar urma sa fie patru benzi de circulație de la strada Pictor Zaicu pana la capatul strazii Aristide Demetriade. Aceasta, insa, abia dupa redeschiderea Demetriade in urma lucrarilor de la Popa Șapca. „In baza…

- Temperaturile inregistrate in unele zone din sudul Californiei au doborat, vineri, recordul de caldura pentru aceasta perioada, conform unui anunt al Serviciului american de meteorologie (NWS) din...

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Brasov au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei Ordog Melinda, avocat in cadrul Baroului Covasna, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la luare de mita.In rechizitoriul intocmit,…

- Incepand din seara de Ajun și pana a doua zi de Craciun, marți dimineața, au fost preluate de Serviciul de Ambulanța București-Ilfov (SABIF) aproximativ 1.700 de cazuri. Numarul de cazuri este usor mai mic fata de aceeasi perioada a anului trecut.

- De la sfarșitul acestei saptamani, vor avea loc testari in vederea implementarii sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta „RO-ALERT”, transmite Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. In zonele unde se vor realiza verificarile, pe terminalele conectate la retelele operatorilor…

- Consumul exagerat de mancare tradiționala de Craciun ne poate obliga sa facem o vizita la medic. Noua spitale vor asigura urgențele in zilele de sarbatori. De asemenea, marile magazine au publicat programul valabil inainte și dupa sarbatori, cand puteți face ultimele cumparaturi. Cei care vor sa plateasca…

- Deputatul USR, Catalin Drula, a sesizat Serviciul de Protectie si Paza (SPP), miercuri, dupa ce deputatilor Uniunii care au vrut sa-si sustina amendamentele la Legile justitie in plen le-a fost blocat accesul la intrarea in plenul Senatului.

- Potrivit documentului citat, "taxele stabilite de consiliul parohial se refera doar la sumele platite de credinciosi pentru concesionarea si intretinerea locurilor de inmormantare din cimitire".Contributiile benevole reprezinta sumele oferite de credinciosi cu ocazia savarsirii unor Sfinte…

- Magistrati din mai multe orase protesteaza, luni, fata de modificarile aduse la Legile Justitiei si Codurilor Penal si de Procedura Penala. Aproximativ 50 de magistrati de la instantele din Constanta, dar si procurori au protestat in liniste, in fata Judecatoriei Constanta. Au participat judecatori…