Avertizare de caniculă în toată România Meteorologii au emis, sambata, 10 august, o atentionare cod galben de canicula, valabila in cea mai mare parte a tarii. Vom avea trei zile de caldura, de duminica pana marti, cu temperaturi maxime de 38 de grade Celsius. In aceste zone, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatura – umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati. Temperaturile maxime, cu mult mai mari decat mediile climatologice specifice perioadei, se vor situa frecvent intre 33 si 36 de grade, mai ridicate pana spre 37 – 38 de grade, duminica in sud-vestul tarii, iar luni si marti in vest, nord-vest… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

