- Cetatenilor romani li se recomanda sa consulte site-urile oficiale ale companiilor aeriene pentru a se informa asupra starii zborurilor programate.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Madrid (+34917344004) si ale Consulatului…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca Departamentul pentru Sanatate si Familie al Guvernului Autonom din Andaluzia a identificat si retras de pe piata un produs

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca Secretariatul General de Protecție Civila a actualizat zonele cu un risc ridicat de incendii de vegetație

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca Organizatia Mondiala a Sanatatii apreciaza ca transmiterea virusului Zika persista. In prezent, nu exista restrictii de calatorie in zonele in care se poate transmite virusul Zika. Cu toate aceste, femeile insarcinate sunt avertizate sa nu…

- O avertizare de calatorie in Grecia a fost emisa de Ministerul Afacerilor Externe pentru cetațenii romani aflați acolo. Se așteapta ploi torentiale, furtuni si vant in rafale, a comunicat serviciul meteorologic din Grecia, iar alerta este valabila pentru aproape toata țara. MAE recomanda turiștilor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ii informeaza pe cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Muntenegru ca Institutul local de Hidrometeorologie si seismologie a prognozat temperaturi extreme pentru perioada urmatoare. Astfel, pe fondul acestora, se pot produce incendii…