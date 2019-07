Avertizare de calatorie pentru Olanda, Croatia si Italia: A fost emis cod rosu de canicula in mai multe orase

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca, in conformitate cu datele transmise de Ministerul Sanatatii, in perioada 23-25 iulie, mai multe regiuni italiene se confrunta cu un nou val de canicula, in mai…

- Conform Il Messaggero, bucatile mari de grindina au facut prapad, lovind totul in cale. Sute de masini au fost avariate, iar multi oameni, inclusiv o femeie insarcinata, au suferit rani la nivelul capului si a fetei. Turistii romani, avertizati de MAE MAE anunta ca, in conformitate…

- Ministerul de Externe avertizeaza cetațenii romani, care merg in Italia, sa se aștepte temperaturi extrem de ridicate. E cod roșu de canicula in mai multe regiuni din centrul și nordul peninsulei. Printre orașele afectate se numara Roma, Florența și Perugia. Avertizarile sunt valabile pentru astazi…

- Autoritatile locale au emis un cod rosu pentru temperaturi ridicate, valabil in ziua de 27 iunie 2019 in orasele Bolzano (Trentino Alto-Adige), Brescia (Lombardia), Florenta (Toscana), Perugia (Umbria), Rieti si Roma (Lazio). A fost emis si un cod portocaliu de canicula pentru mai multe orase din nordul…

- Romania U21 va infrunta, joi, Germania U21, in semifinalele Campionatului European. Partida va avea loc la Bologna, unde sunt așteptate aproximativ 40 de grade Celsius la ora de disputare a meciului (18:00, in Italia), potrivit Mediafax.Autoritațile locale au emis un cod roșu pentru temperaturi…

- Autoritatile locale au emis un cod rosu pentru temperaturi ridicate, valabil joi in orasele Bolzano (Trentino Alto-Adige), Brescia (Lombardia), Florenta (Toscana), Perugia (Umbria), Rieti si Roma (Lazio). A fost emis si un cod portocaliu de canicula pentru mai multe orase din nordul si…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca, in conformitate cu datele transmise de Ministerul Sanatatii, miercuri si joi, mai multe regiuni ale tarii se confrunta cu un val de canicula. Astfel, arata un…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, unele regiuni din nordul tarii vor fi afectate, in zilele urmatoare, de precipitatii intense si furtuni. Astfel, Serviciul…