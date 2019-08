Avertizare de calatorie in Spania: tot mai multe cazuri de infectie cu Listeria Ministerul de Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Spania ca Guvernul andaluz a decretat alerta alimentara din cauza cresterii numarului de persoane care s-au imbolnavit in urma infectarii cu bacteria Listeria.



Potrivit unui comunicat transmis de MAE, Departamentul pentru Sanatate si Familie al Guvernului Autonom din Andaluzia a identificat si retras de pe piata un produs contaminat cu bacteria Listeria monocytogenes, ulterior aparitiei cazurilor de imbolnavire ca urmare a consumului de carne de porc procesata si ambalata, investigand… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

