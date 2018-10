Avertizare COD GALBEN pana joi dupa-amiaza

Stiri pe aceeasi tema

- Intensificari ale vantului se pot semnala in mai multe zone din tara, pe parcursul acestei prime zile a saptamanii. Meteorologii au transmis, insa, o avertizare nowcasting (de fenomene imediate – n.n) COD GALBEN, prin care anunta faptul ca pe raza mai multor localitati din Caras-Severin se vor semnala…

- Chiar daca la nivel central lucrurile par linistite, dupa ce Liviu Dragnea a spus public ca nu va demite niciun sef de organizatie, in judet lucrurile par altfel. Sau cel putin asta ne-au spus doi primari PSD care marti, mai in gluma, mai in serios, ne-au declarat ca „in PSD Caras lucrurile nu se…

- Politistii au demarat verificari in tot judetul, afland astfel ca pustanii fusesera vazuți mai intai prin doua sate, iar mai apoi la Oravița. Dupa cateva ore bune de cautari, au fost gasiți si predați familiilor. „In urma consilierii efectuate si a investigarii pentru stabilirea motivelor…

- Let`s Do It, Romania! anunta lansarea initiativei de curatenie World Cleanup Day, care isi propune ca, pe 15 septembrie 2018, sa mobilizeze toti romanii la cea mai ambitioasa actiune civica de pana acum. Obiectivul World Cleanup Day este de a mobiliza 5% din populatia Globului pentru a produce…

- Meteorologii au emis avertizari cod portocaliu si galben de furtuna pentru mai multe zone ale tarii. COD PORTOCALIU, valabil de la ora 14:20 pana la ora 15:30 Județul Caras-Severin: Bocșa, Oravița, Berzovia, Carașova, Lupac, Racașdia, Gradinari, Dognecea, Doclin, Forotic, Ramna, Ticvaniu Mare, Ciclova…

- Mai multi membri ai unui clan de romi din Gradinari si-au facut singuri dreptate intr-o benzinarie din Oravita. Camerele de supraveghere din statia PECO au surprins momentul in care un barbat a fost atacat cu un briceag si pur si simplu calcat in picioare. Barbatul de 41 de ani din Varadia avea de mai…

- Totul ar fi pornit de la un conflict mai vechi iar autorii, trei barbati – de 21, 32 si 45 de ani, unul din Gradinari, doi fara domiciliu in Romania –, au fost retinuti pentru 24 de ore. Oamenii legii au identificat si autovehiculele care au fost folosite de catre cei implicati, iar autorii…

- Mai multi proprietari de terenuri din Caras-Severin ar putea fi expropriati in urmatoarele luni. Vizati sunt proprietarii de terenuri de pe DN57, drumul care leaga Oravita de Moldova Noua, iar decizia vine ca urmare a adoptarii de catre Guvern a unei Ordonante de Urgenta pentru modificarea anexei la…