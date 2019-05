Avertizare călătorie Italia Avertizare calatorie Italia Ministerul român de Externe îi atentioneaza pe cetatenii români care se afla sau vor sa calatoreasca în Italia, ca de astazi se înrautatesc conditiile meteo în aceasta tara. Vântul va fi foarte puternic, iar temperaturile vor scadea semnificativ. Serviciul de protectie civila italian a emis un cod portocaliu de furtuna, precipitatii intense si vânt puternic în regiunile Emilia-Romagna si Marche; si un cod galben pentru regiunile Veneto, sudul Toscanei, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In nordul Italiei a fost emis cod portocaliu de furtuna și s-au inregistrat mai multe fenomene extreme, rare in aceasta zona a globului. Ministerul Afacerilor Externe de la București a emis alerta de calatorie pentru nordul peninsulei. "Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care…

- Silvio Berlusconi, un fost sef al Guvernului italian, a fost externat luni de la un spital din Milano, unde a fost supus unei operatii in urma unei ocluzii intestinale, declarandu-se pregatit sa-si continue campania in vederea alegerilor europene de la 26 mai, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește…

- "Incepand din iunie, pistolul electric va intra in vigoare", a declarat ministrul in cursul unei reuniuni a partidului sau, Liga (extrema dreapta). O experimentare a acestui tip de arma fusese lansata in septembrie la Milano, Napoli, Torino, Bologna, Florenta, Palermo, Catania, Padova, Caserta,…

- Utilizarea pistoalelor electrice de catre fortele de politie, testata in 12 orase italiene incepand de anul trecut, va fi generalizata in toata tara in luna iunie, a anuntat duminica ministrul de interne Matteo Salvini, citat de AFP. "Incepand din iunie, pistolul electric va intra in vigoare",…

- Utilizarea pistoalelor electrice de catre fortele de politie, testata in 12 orase italiene incepand de anul trecut, va fi generalizata in toata tara in luna iunie, a anuntat duminica ministrul de interne Matteo Salvini, citat de AFP."Incepand din iunie, pistolul electric va intra in vigoare",…

- Romanii vor merge in Marea Britanie cu buletinul si dupa Brexit Cetatenii români pot circula si dupa Brexit fara pasaport, doar pe baza cartii de identitate, spre sau dinspre Marea Britanie, a declarat ambasadorul României la Londra, Dan Mihalache, în cadrul unei sesiuni…

- Romanul Vasile Nichifor, in varsta de 45 de ani, și-a gasit tragicul sfarșit in aceasta dimineața, la Roma, dupa ce un copac s-a prabușit peste mașina pe care o conducea! Șoferii care au fost martori la tragedie au chemat imediat medicii, dar aceștia n-au mai putut face nimic pentru salvarea vieții…

- Campanie de informare a publicului despre riscurile afectiunilor cardiace Federatia Asociatiilor Studentilor Farmacisti din România si Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice desfasoara, începând de marti, în mai multe orase, o campanie de informare…