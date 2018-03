Stiri pe aceeasi tema

- Vesti bune, dar si rele, de la meteorologi. Temperaturile maxime vor continua sa creasca, in urmatoarele zile, apoi vor scadea brusc, duminica. De altfel, in perioada 18-20 martie, vremea va fi foarte rece in toata tara. Astfel, daca la Alba Iuia, sambata, vor fi 14 grade Celsius, duminica, maximele…

- Vremea va deveni instabila in cea mai mare parte a tarii si va fi in continuare mult mai calda decat ar fi normal la aceasta data, informeaza ANM. LUNI Vremea va deveni instabila in cea mai mare parte a tarii si va fi in continuare mult mai calda decat ar fi normal la aceasta…

- Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru weekendul 10-11 martie 2018. Temperaturile vor ajunge și pana la 18 grade. Prognoza meteo 10 martie 2018 Valorile termice vor fi mai ridicate decat in intervalul anterior, astfel incat in cea mai mare parte a țarii, vremea va deveni deosebit de calda pentru…

- Seismul care s-a produs la sfârsitul lunii februarie într-o regiune montana din Papua Noua Guinee a facut peste 100 de victime si câteva mii de raniti, a anuntat vineri prim-ministrul acestei tari, Peter O'Neill.

- Vineri se anunta vreme frumoasa in toata tara, iar sambata si duminica va fi ceata in unele zone, insa temperaturile vor fi ridicate oricum, potrivit informatiilor Administratiei Nationale de Meteorologie. Vineri, cerul va fi variabil in Iasi, Craiova si Sibiu. In Botosani, Sulina, Constanta, Pitesti,…

- Sfarsitul lunii februarie a venit la malul marii cu vreme de iarna veritabila. A nins cateva zile in continuu, drumurile au fost inchise din cauza zapezii si a viscolului iar temperaturile au coborat mult sub 0 grade Celsius. Zilele acestea vremea s a mai imbunat, astfel ca am ajuns in scurt timp la…

- „Temperaturile vor creste de la o zi la alta. Maine (marti, n.r.) va fi mai rece in Oltenia, Moldova, Muntenia. Apoi, de poimaine, temperaturile vor creste in toata tara si vremea devine calda pentru aceasta perioada, pana spre 16 grade in Banat”, a precizat pentru MEDIAFAX meteorologul de serviciu…

- Miercuri seara, la ora 23, au expirat codurile de ninsori și viscol, dar a ramas în vigoare și chiar a fost prelungita avertizarea de ger cumplit. Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat, miercuri, informarile meteo, valabile pentru mai multe județe din țara. Potrivit ANM, valul…

- Cele mai noi avertizari de ninsoare și viscol expira miercuri seara, dar in ceea ce privește temperaturile scazute, meteorologii nu au vești prea bune. Avertizarile de ger au fost prelungite.

- Meteorologii au prelungit avertizarea privind codul portocaliu de ger in Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea. Temperaturile minime se vor incadra intre minus 22 si minus 12 grade. Valul de frig din toata tara se mentine pana vineri la ora 20.00. 27 de judete si Capitala se afla…

- Județul Neamț a intrat pe avertizare Cod portocaliu de ger, pana vineri, 2 martie, ora 20. Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat avertizarile de vreme nefavorabila pentru toata zona Moldovei. Potrivit meteorologilor, in intervalul 28 februarie, ora 11, și 2 martie, ora 20, Moldova intra…

- Judetele Tulcea si Constanta sunt sub cod portocaliu de vreme severa, iar temperaturile resimtite sunt cu mult mai scazute decat cele inregistrate in termometre. Senzatia de frig este accentuata si de vant, astfel ca temperaturile resimtite au scazut foarte mult. Potrivit ANM, la ora 12.00 cea mai scazuta…

- Europa este cuprinsa de un val de ger, care a facut ca temperaturile sa scada sub valorile normale pentru finalul lunii februarie si a adus ninsoarea in locuri in care acest fenomen este o raritate. Oamenii de stiinta au descoperit ce se ascunde in spatele acestei stari neobisnuite a vremii…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de vreme rea, valabile pana joi, 1 martie. Temperaturile vor fi deosebit de scazute, vor mai fi ninsori si viscol. Cod Galben: val de frig pana joi, 1 martie, ora 10.00, in toata țara. Valul de frig va cuprinde treptat toata țara și…

- Meteorologii anunta ca vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, sub limita de ger, pana in 5 martie, in special noaptea si dimineata si probabilitatea aparitiei precipitatiilor va fi ridicata, cu mici intermitente la nivel local. In Salaj, in ultimele zile ale lunii februarie si la inceput de martie,…

- Codul portocaliu de ger si viscol ar putea fi extins si dupa 1 martie. Temperaturile vor cobori pana la -22 de grade Celsius Meteorologii iau in calcul posibilitatea extinderii avertizarii de frig pentru toata tara, avand in vedere ca valul de frig se va mentine, iar temperaturile vor cobori pana la…

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a vorbit despre vremea din urmatoarea perioada. ”Avem o avertizare de cod galben, inclusiv de cod portocaliu, pentru fenomenul de ger. Temperaturile în urmatoarea saptamâna vor fi…

- In noptile care vor urma temperaturile vor cobori extrem de mult. Potrivit meteorologilor, in judet se vor inregistra minus 22 de grade Celsius pe timp de noapte, nefiind exclus ca temperaturile sa fie si mai scazute.Din acest motiv a fost instituit cod portocaliu de ger. Codul este valabil din ...

- Avertizare cod galben de frig emisa de Administratia Nationala de Meteorologie a in vigoare duminica dimineata, pana saptamana viitoare urmand sa se inregistreze temperaturi cu 10-15 grade mai scazute decat ar fi normal pentru aceasta perioada din an.

- ALERTA METEO. TEMPERATURI de -30 grade. Ger naprasnic in toata tara si ninsori viscolite ANM a emis o avertizare meteo cod galben si cod portocaliu de ger cumplit pentru intreaga tara. Frigul naprasnic va pune stapanire pe toate regiunile timp de patru zile. Meteorologii au emis o avertizare cod galben…

- Avertizare cod galben de frig emisa de Administratia Nationala de Meteorologie a in vigoare duminica dimineata, pana saptamana viitoare urmand sa se inregistreze temperaturi cu 10-15 grade mai scazute decat ar fi normal pentru aceasta perioada din an.

- O avertizare cod galben de ger va intra in vigoare incepand cu duminica dimineata, pana saptamana viitoare urmand sa se inregistreze temperaturi cu 10-15 grade mai scazute decat ar fi normal pentru aceasta perioada din an. Meteorologii au emis si o atentionare cod portocaliu care va intra in vigoare…

- Meteorologii anunța cod portocaliu de frig in urmatoarele zile in aproape toata țara. Temperaturile vor fi foarte scazute, atat noaptea, cat și ziua in Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, pana pe 1 martie.

- Vremea se raceste din cauza unui anticiclon venit din Balcani. Potrivit sefului Centrului Prognoze Meteorologice al Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Ghenadie Rosca, anticiclonul va aduce aer rece polar si va influenta intreg teritoriul Europei, transmite IPN.

- Media temperaturilor maxime si minime va fi fluctuanta in urmatoarele doua saptamani (12 – 25 februarie) la nivelul intregii tari, in timp ce probabilitatea pentru aparitia precipitatiilor pe arii relativ extinse va fi mai mare pe 13 – 15 februarie si, ulterior, dupa 17 februarie, releva prognoza Administratiei…

- Afla prognoza meteo pentru intervalul 5 – 18 februarie! Meteorologii estimeaza pentru urmatoarele doua saptamani, temperaturi in scadere fața de cele inregistrate in ultimele zile, dar și cu precipitații aproape in fiecare zi, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Banat…

- Dupa o saptamana cu temperaturi de primavara, ploile vor fi prezente in a aproape toata tara. De asemenea, acestea vor fi insotite si de o racire a vremii. Potrivit Mirelei Polifronie, meteorolog de serviciu, in urmatoarea perioada temperaturile se vor situa in limitele normale pentru aceasta perioada,…

- Vremea se afla intr-un proces de incalzire accentuata in toata tara, iar marti temperaturile pot urca pana la 11-12 grade in zona Timisoarei si chiar pana la 14-15 grade in sudul teritoriului. Duminica, vremea va continua sa se incalzeasca. Cerul va fi variabil, cu innorari in vestul, centrul si nordul…

- Valorile termice vor continua sa creasca in majoritatea zonelor, totusi dimineata si noaptea vor fi reci, local geroase, anunța meteorologii. IN TARA- Vremea se va mentine rece in zonele joase din sudul, centrul si estul tarii, unde local va fi ger, dar in celelalte zone valorile termice vor fi mai…

- Vremea a fost apropiata de normalul tehnic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros. In cursul nopții a nins pe arii extinse. Cantitatea maxima de precipitații inregistrata a fost de 3 l/mp, la Targu Lapuș. Vantul a suflat slab, la moderat, cu intensificari izolate de pana la 68 km/h in zona montana…

- Meteorologii anunta ca vremea rea continua in intreaga tara. De sambata dupa-amiaza, aria precipitatiilor se va extinde, initial fiind inregistrate ploi si lapovita, ulterior ninsori insotite de viscol. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua informare meteorologica de vreme rea pentru…

- Luni innorarile vor fi mai persistente in regiunile din sudul si sud-vestul tarii unde local si temporar vor fi ninsori slabe. In restul teritoriului cerul va fi variabil si doar izolat va fulgui. Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime se vor incadra intre -8 si 2 grade, iar cele minime…

- Azi-noapte, la Cota 2000 - Transfagarasan a curs cu avalanse, iar temperaturile au scazut sub minus 16 grade Celsius. Chiar daca astazi e mult mai cald, temperaturile fiind puțin sub zero grade, si e senin, pericolul nu a trecut. Zapada a ajuns la 120 de centimetri, din care stratul proaspat…

- PROGNOZA METEO. LA NOAPTE, 13 – 14.01. Cerul va fi variabil in nord-vestul și centrul țarii și mai mult noros in rest. Pe arii restranse va ninge slab, iar in Banat și Crișana, la inceputul intervalului, precipitațiile vor fi și sub forma de lapovița sau ploaie. Vantul va avea intensificari temporare…

- In aceasta dimineata s-au inregistrat primele temperaturi negative carea arata un ger deosebit, in unele zone ale tarii. Temperaturile scad cu repeziciune pe tot parcursul zilei, informeaza jurnalul.ro. La primele ore ale dimineții, se inregistrau minus 13 grade la Intorsura Buzaului ...

- Un val de aer polar aduce iarna adevarata in Romania. Incepand cu ziua de joi, 11 ianuarie, vremea se schimba radical: va ninge in toate regiunile, vor scadea temperaturile, iar vantul puternic va face ca frigul resimtit sa fie cumplit. Conform meteorologilor, iarna autentica loveste Romania. Dupa temperaturi…

- Vremea se va mentine mai calda decat in mod obisnuit, in vestul, nord-vestul si centrul tarii, dar si in extremitatea de sud-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 1 si 12 grade, iar cele minime intre -2 si 7 grade, usor mai scazute in estul Transilvaniei.

- Meteorologii de la ANM au emis o estimare a valorilor termice medii pentru perioada de prognoza 8 ianuarie - 21 ianuarie.Astfel, în Transilvania, valorile termice diurne vor fi în scadere de la o zi la alta, de la medii de 11 grade în prima zi (valoare ce caracterizeaza…

- Ar putea sa va intereseze: Cuptorul lui iunie 12.06.2010 Prima zi de canicula 11.06.2010 Canicula de iunie! 8.06.2010 Au sosit campionii 9.06.2010 Deși suntem în mijlocul iernii și temperaturile ar putea sta foarte bine sub zero grade chiar și la orele pranzului, astazi, la Constanța s-au înregistrat…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunța ca, in acest sfarșit de saptamana, vremea va fi extrem de calda pentru aceasta perioada a anului, iar sambata, in ziua de Boboteaza, se vor inregistra temperaturi de pana la 16 grade, urmand ca, de marți, sa se mai raceasca. „De Boboteaza va fi o…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat cea mai recenta prognoza meteo pentru urmatoarele 14 zile. Vremea va fi calda in majoritatea regiunilor, in urmatoarele zile, iar la munte vremea se va raci, fiind asteptate valori negative in timpul zilei si ninsoare pana pe 5 ianuarie. Vremea va fi…

- Primele zile ale anului 2018 vin cu vreme neobisnuit de calda pentru data din calendar. Cerul va fi mai mult noros si sunt posibile ploi slabe. Luni, in prima zi a lui 2018, vremea se va incalzi, iar temperaturile vor fi cu mult mai ridicate decat mediile climatologice specifice datei. Maximele se vor…

- Meteorologii prognozeaza o continua crestere a temperaturilor, cu oscilatii destul de mari fata de temperaturile medii normale pentru aceasta perioada. Daca serile si noptile vor fi mai reci, temperaturile diurne pot urca si pana la 15 grade Celsius in unele zone. MIERCURI. Regimul termic, apropiat…

- Meteorologii au anuntat ca de vineri, vremea va intra intr-un proces de incalzire. Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse intre minus 2 grade in estul Transilvaniei si 8 grade Celsius in zonele de deal din sud si din est. In ...

- Contrar anunțurilor meteorologilor din urma cu o saptamana, vremea de Craciun va fi neobișnuit de calda, cu temperaturi care se vor ridica și la 15 grade. De vineri, vremea va intra intr-un proces de incalzire. Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse intre minus 2 grade in estul…

- Vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, in special dimineata si noaptea, in cea mai mare parte a tarii, informeaza ANM. JOI Vor fi innorari in vest, centru si nord, unde mai ales spre seara si noaptea va ninge, in timp ce in restul teritoriului cerul va fi variabil, iar precipitatiile se vor semnala…

- Cea mai mare parte a tarii va fi ferita de ninsori si viscol in zilele urmatoare. Aceste fenomene vor aparea in special pe la munte in a doua jumatate a saptamanii. In rest, va continua sa fie frig. In cursul noptii de marți, norii vor fi prezenti in special in jumatatea de est a tarii. Va…

- Vremea se racește și se anunța posibile ninsori. Meteorologii estimeaza precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare in zilele premergatoare Craciunului, precum si in ultima zi din an. Transilvania Va fi o vreme rece pe parcursul primei saptamani, cand vor fi medii ale temperaturilor maxime de -3…3…

- Cele cateva zile cu temperaturi primavaratice vor intra de acum in amintire, ceea ce nu ar trebui sa fie o surpriza pentru nimeni, decembrie fiind, totuși, o luna de iarna. Astazi, pana la ora 14, se mai afla in vigoare o avertizare din partea meteorologilor, care au anunțat precipitații mixte in toata…