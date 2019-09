Avertizare ANM de vreme severă în toată țara: sunt așteptate ploi și descărcări electrice Meteorologii anunța ca: „de miercuri,25 septembrie de la ora 13:30 și pana vineri, 27 septembrie la ora 09:00, va ploua in toata țara. In cursul serii și al nopții de miercuri spre joi (25/26 septembrie), ploile se vor semnala indeosebi in jumatatea de nord a teritoriului, pe parcursul zilei de joi (26 septembrie) va ploua in toate regiunile, apoi in special in sud-est, est și in zonele montane. Ploile vor avea și caracter de aversa, iar in sudul și in estul țarii trecator vor fi insoțite de descarcari electrice”. Cantitațile de apa vor depași local 15…20 l/mp, iar in Moldova,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta trei zile de ploi in toata tara. Intervalul de valabilitate este cuprins intre 25 septembrie, ora 18:00 si 27 septembrie, ora 9:00. “In intervalul menționat temporar va ploua in toata țara. In cursul serii și al nopții de miercuri spre joi (25/26…

- Vin ploile. Meteorologii anunța precipitații cu descarcari electrice in toata țara incepand de astazi pana luni. Dupa doua zile de pauza, ploile revin in nordul țarii joi și vineri.

- Meteorologii anunta, pentru ziua de sambata, vreme instabila cu averse si descarcari electrice, iar de duminica desi ploile dispar, temperaturile vor fi mai scazute decat cele normale, informeaza reprezentantii ANM. Meteorologii anunta, pentru ziua de sambata, in Maramures, Transilvania, Moldova,…

- Meteorologii anunța, pentru ziua de sambata, vreme instabila cu averse și descarcari electrice, iar de duminica deși ploile dispar, temperaturile vor fi mai scazute decat cele normale, informeaza reprezentanții ANM.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei de la Caracal: BUBUIE o noua pista…

- Acest weekend a debutat cu vreme instabila in toata tara, iar aceasta va continua și in orele urmatoare, potrivit Administației Naționale de Meteorologie (ANM). Prognoza meteo in weekend, in țara Astazi, judetete din Maramures, Transilvania, Moldova, Dobrogea si in nord-estul Munteniei vor fi sub cod…

- Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata și cantitați insemnate de apa, sambata, in intervalul 9.00 – 21.00. Astfel, in Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, estul și nord-estul Munteniei și local in zona montana vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare cod galben de ploi torențiale, intensificari ale vantului și izolat grindina. In perioada 31 iulie, ora 23.00 – 01 august, ora 11.00. Și județul Argeș se afla sub avertizare. In intervalul menționat, in Crișana, cea mai mare parte a Munteniei…

- Meteorologii au emis, joi, o avertizare cod portocaliu de furtuni, valabil in mai mult de jumatate dintre judetele tarii, pana vineri dimineata. Se vor semnala averse, descarcari electrice, vijelii si grindina, cantitatile de precipitatii urmand a depasi 60 de litri pe metru patrat. De asemenea,…