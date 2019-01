Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, cerul va fi noros, izolat vor cadea precipitatii slabe sub forma de lapovita. Pe drumuri va fi polei. Vantul va sufla din vest, cu intensificari. La Briceni si Soroca va fi minus un grad.

- Astazi, cerul va fi noros. Ziua vor cadea precipitatii sub forma de ninsoare, iar pe drumuri va fi ghetus. La Briceni si Soroca sunt prognozate minus cinci grade. La Balti si Orhei se asteapta minus patru grade. La Tiraspol vor fi minus trei grade, iar la Leova cu un grad mai putin.

- FOTO – Arhiva Dej24.ro Prognoza meteo pentru zilele de miercuri și joi vizeaza precipitații in general slabe cantitativ, predominant sub forma de lapovița și ninsoare, mai ales in regiunile intracarpatice. Miercuri ninsorile slabe vor continua sa cada pe spatii relativ extinse in Transilvania, Maramures,…

- Vremea a fost in general inchisa luni, 10 decembrie. Cerul a fost mai mult noros și pe arii relativ extinse a plouat. La munte a nins. Cantitatea maxima de precipitații cazuta a fost de 7.2 l/mp și a fost inregistrata la Firiza. Vantul a suflat slab la moderat, cu unele intensificari in zona montana…

- Conditiile meteo nefavorabile din aceste zile influenteaza, negativ, desfasurarea traficului rutier. De aceea, Libertatea prezinta cateva sfaturi de la Brigada Rutiera a Capitalei, adresate conducatorilor auto. In primul rand, Brigada Rutiera atenționeaza asupra faptului ca utilizarea anvelopelor de…

- 16.11.2018, ora 12:00 - 17.11.2018, ora 8:00 - Vremea va deveni rece pentru aceasta data, cerul va fi noros și vor fi condiții de precipitații slabe, sub forma de ploaie, dar trecator, posibil și lapovița sau fulguiala. Vantul va sufla moderat, cu unele intensificari mai ales dupa-amiaza, rafale de…

- PROGNOZA METEO 16.11.2018 ORA 12 - 17.11.2018 ORA 08 Vremea va deveni rece pentru aceasta data, cerul va fi noros și vor fi condiții de precipitații slabe, sub forma de ploaie, dar trecator, posibil și lapovița sau fulguiala. Vantul va sufla moderat, cu unele intensificari mai ales dupa-amiaza,…

- Vremea va fi predominant frumoasa și calda în urmatoarele zile, când temperaturile maxime vor ajunge pâna la 25 de grade. Cerul va avea înnorari trecatoare. Dimineața și noaptea, pe vai și în depresiuni, este posibila apariția izolata a ceții. Cald va fi și în Capitala,…