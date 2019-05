Ministrul olandez de Finante, Wopke Hoekstra, a avertizat ca UE risca sa faca "implozie", argumentand ca mai multe tari se indeparteaza de ea, si a cerut UE sa-si regandeasca prioritatile. "UE are o problema: amenintarea unei implozii care planeaza deasupra ei. Amara realitate este ca avem o Uniune in care o parte a populatiei, in special in nord-vestul Europei, vrea sa plece", si-a exprimat regretul Hoekstra", potrivit Rador care citeaza La Libre .