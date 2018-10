Stiri pe aceeasi tema

- Faptul ca spadasinii romani au stralucit in ultimii ani la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale sau Europene a avut ca efect o crestere a popularitatii acestui sport in Romania, iar introducerea, inca de anul trecut, ca materie optionala, in programa scolara a invatamantului gimnazial, a contribuit…

- Romania a pierdut in 2016 fonduri totale la buget de 6,13 miliarde euro din neincasarea TVA, conform celui mai recent studiu asupra colectarii taxei pe valoare adaugata (TVA) lansat de Comisia Europeana (CE).

- "Efectul se simte mai mult in randul medicilor și asistentelor, pentru ca ei au urcat direct pe grila din 2022, dar și ceilalți bugetari, etapizat, vor crește la salarii bune pentru Romania. Și chiar in ceea ce privește profesorii, de exemplu, ne ducem undeva pe media europeana la nivelul Spaniei,…

- Admis deja la prestigioasa universitate Oxford, unde studiaza si sora sa, Costin Andrei Oncescu, unul dintre pustii de aur ai informaticii romanesti, a obtinut la sfarsitul saptamanii trecute medalia de aur cu punctaj maxim la Olimpiada de Informatica a Europei Centrale, la care au participat elevi…

- Marea Azov va fi ocupata de ruși, care, astfel, iși vor asigura legatura cu Crimeea. Urmatorul obiectiv al Rusiei va fi ocuparea „teritoriului de la Crimeea, pana la Romania”, avertizeaza un expert britanic, fost colonel in structurile de informații militare.

- Ploile se intorc in Romania saptamana aceasta. Cand incepe iar sa ploua Meteorologii anunta ca ploile se vor extinde pe tot teritoriul tarii de miercuri, insa temperaturile raman cele normale pentru aceasta perioada. Vremea va fi capricioasa pana la sfarsitul lunii. „De mati,…

- Incepand de miercuri, utilizatorii Facebook din Romania vor vedea mai putine titluri de tip clickbait, dupa ce reteaua de socializare a extins politica de diminuare a acestora si in tara noastra. Pe langa postarile in limba romana, noile practici vor ...

- Începând de astazi, utilizatorii Facebook din România vor vedea mai putine titluri de tip clickbait, dupa ce reteaua de socializare a extins politica de diminuare a acestora si în tara noastra. Pe lânga postarile în limba româna, noile practici vor fi valabile…