„Guvernul pierde popularitate intr-un ritm accelerat, pierde prieteni la nivel european si exista doua posibilitati: ori dinamica se va schimba, ori va duce Romania intr-un colt in care nu vrea sa fie. Efectul nu se va vedea maine, dar se va vedea in 2-3 trimestre si in mod sigur peste 5 ani”. Declaratia a fost facuta de Otilia Dhand, analist specializat pe zona Europei Centrale si de Est, intr-un interviu realizat pentru emisiunea „Pașaport diplomatic” de jurnalistul Digi24 Balazs Barabas. „Schimbarile legislative care se intampla acum, daca nu vor fi anulate, deja au un impact pe termen mediu.…