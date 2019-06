Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca planeta Uranus înca continua sa-i surprinda pe cercetatori, care încearca sa-i elucideze misterele. De curând aceștia au descoperit un câmp magnetic neobișnuit. Care este explicația?

- O echipa internaționala de cercetatori trage un semnal de alarma asupra schimbarilor climatice care ar putea sa transforme Pamântul într-o sera. Cum explica specialiștii acest fenomen.

- Cercetatorii de la Computer Laboratory din cadrul Cambridge University au aratat cum un atac care exploateaza tehnologia amprentelor poate permite ca dispozitivele care opereaza fie cu iOS, fie cu Android, sa fie urmarite pe internet.

- Desi inca doua saptamani de acum inainte cei care tin post sunt mai interesati de ce pun pe masa in aceasta perioada, medicii atentioneaza ca ar trebui sa nu scapam din vedere anumite lucruri legate de marea sarbatoare care se apropie.

- Un pacient internat intr-un spital din Romania primeste hrana in valoare de 10 lei, bani pe care statul ii considera suficienti. O mama, internata cu copilul, spune ca mancarea din spital e putina si fara gust, asa ca rudele ii aduc pachet de acasa. Unele spitale apeleaza la firme de catering, altele…

- Cine va mai ramane sa lucreze in Romania? Expertii care avertizeaza ca, in 5 ani, vom avea un gol de 500.000 angajati. Asta in conditiile in care, la noi The post Piata fortei de munca din Romania, in picaj. Avertismentul specialiștilor appeared first on Renasterea banateana .

- Cine va mai ramane sa lucreze in Romania? Expertii care avertizeaza ca, in 5 ani, vom avea un gol de 500.000 angajati. Asta in conditiile in care, la noi, rata somajului este mult sub cea din alte state membre ale Uniunii Europene. Nu insa si in cazul tinerilor sub 25 ani, unde rata somajului a sarit…

- Sfinții 40 Mucenici. Sfinții 40 Mucenici. Ce se intampla in organsimul tau daca bei 44 de pahare cu vin. Avertismentul medicilor și cat trebuie sa consumam, de fapt, pentru a ne pastra sanatatea.