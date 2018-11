Avertismentul psihologilor: selfie-ul poate declanșa tulburări de comportament! Devenit pentru unii un obicei la ordinea zilei, selfie-urile incep sa-și arate fața mai puțin placuta. Excesul de selfie-uri poate conduce la narcisism, atrag atenția psihologii. Selfie-ului ascunde un potential nebanuit in declansarea unor tulburari de comportament. Cele mai recente date arata ca o cincime din populatia actuala risca sa dezvolte o personalitate narcisista, iar […] The post Avertismentul psihologilor: selfie-ul poate declanșa tulburari de comportament! appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul care a ars de viu marți, dupa ce s-a electrocutat in Gara Onești, unde se urcase pe vagonul unui tren de marfa ca sa-și faca un selfie, a fost identificat de polițiști. Baiatul era un elev de 15 ani din localitatea Brusturoasa, care invața la un liceu profesional din municipiul in care s-a petrecut…

- Calculatoarele, telefoanele inteligente și chiar televizoarele ii pot afecta grav pe copiii care le folosesc excesiv. Parinții ajung sa se confrunte cu tulburari de comportament ale celor mici pe care nu știu cum sa le gestioneze.

- Fostul fotbalist Tiberiu Serban (41 de ani) a fost trimis in spatele gratiilor, dupa ce a incalcat legea de mai multe ori. Desi fusese plasat sub arest la domiciliu in prima faza, acesta nu a respectat decizia si a iesit pe strazile orasului Piatra-Neamt, unde a fost reperat de cativa politisti.

- Caz halucinant la Barlad. Doi adolescenti au fost atacati de urs, la Gradina Zoologica, dupa ce au sarit gardul de protectie si s-au dus langa cusca animalului pentru a face un selfie. O fata de 16 ani care a vrut sa isi faca o fotografie in fața custii unui urs a ajuns la spital, dupa […] The post…

- Kevin Schmidt, un american din Sioux Falls, are un salariu uriaș, 20.000 de dolari pe luna, dar și o meserie extreme de priculoasa, scrie USA Today. El urca aproape zilnic la peste 450 de metri inalțime pentru a schimba becuri pe stalpii de iluminare din zeci de state americane. “Prietenilor mei nu…

- O femeie, mama a doi copii, și-a gasit sfarșitul dupa ce a vrut sa-și faca un selfie. Aceasta a murit dupa ce s-a dezechilibrat de pe balustrada balconului și a cazut in gol de la etajul 27 al unui imobil din Panama. Momentul tragic a fost filmat de un martor! In imagini, se poate observa […] The post…

- Uniunea Europeana vrea sa implementeze o noua lege care ar schimba schimba total conduita pe stadioane. Mai precis, suporterii nu ar mai avea voie sa posteze pe rețelele de socializare poze și filmari in timp real, meciurile intrand in categoria activitaților protejate prin legea drepturilor de autor.(CITEȘTE…