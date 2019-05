Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Viorica Dancila a anuntat miercuri ca ii va solicita presedintelui Klaus Iohannis ca in cadrul Summitului de la Sibiu sa ceara aderarea Romaniei la Spatiul Schengen si incetarea MCV, potrivit Agerpres.Romania gazduieste, la Sibiu, Summit ul sefilor de stat de si guvern, un eveniment important…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat miercuri ca ii va solicita presedintelui Klaus Iohannis ca in cadrul Summitului de la Sibiu sa ceara aderarea Romaniei la Spatiul Schengen si incetarea MCV. "Romania gazduieste, la Sibiu, Summit-ul sefilor de stat de si guvern, un eveniment important…

- 'Romania agricola dupa anul 2020 ar trebui sa aiba structuri asociative autentice si avem o specificitate anume a agriculturii ce trebuie mentinuta. Federatia Pro Agro si-a dovedit in acesti patru de zile capacitatea in sustinerea unor politici publice coerente. La sfarsit de mandat, vreau sa va…

- "Romania si-a stabilit un obiectiv clar (de aderare la euro - n. r.) anul 2024. Chiar daca suntem gata cu anumite cerinte, totusi decizia se ia la nivel european. Romania, in acest sens, are un plan foarte bine stabilit. Anul trecut, in decembrie, Guvernul a aprobat un astfel de plan, pentru trecerea…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? DE LA O ZI LA ALTA Senatorul Viorel Salagean face un apel disperat in ceasul al Xl-lea... CU TREI SAPTAMANI INAINTE DE GAZDUIREA FORUMULUI CRANS-MONTANA, CAPITALA ROMANIEI ARATA CA O CASA PARASITA! Gropi, gunoaie, cersetori, dughene -…

- Inainte de ședința de Guvern, ministrul Energiei, Anton Anton, i-a trimis o scrisoare lui Eugen Teodorovici, omologul sau de la Finanțe, pentru a-l convinge ca masura plafonarii prețului la gaze la 68 lei/MWh pentru consumatorii industriali, precum Interagro al lui Ioan Niculae, nu este buna. Plafonarea…

- La 12 martie, la reuniunea ministrilor de Finante si ai Economiei din Uniunea Europeana, ministrul Eugen Teodorovici, in calitate de presedinte al Consiliului ministerial, a iesit extrem de sifonat ca imagine iar Romania, singura, a punctat o infrangere catastrofala in lupta impotriva spalarii banilor.…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, principalele masuri prevazute in Ordonanta 114, printre care si modificarile aduse legislatiei Pilonului II de pensii. "Analizand performanta din ultimii doi ani a companiilor de administrare a fondurilor de pensii din pilonul…