- Majorarea pensiilor, propusa de Guvernul PSD-ALDE, care presupne cresterea punctului de referintap cu 79% in urmatorii trei ani, va aduce cresteri ale taxelor si impozitelor, dar si a inflatiei, cu pana la 15%, a spus luni Ovidiu Nicolescu, presedintele de onoare al Consiliului National pentru Intreprinderi…

- Culmea, Nicolae Ceausescu nu avea cel mai mare salariu din România. Dezvaluirea a fost facuta de Petre Gigea, fost ministru de Finante si consilier personal al dictatorului comunist. ”15.000 de lei era salariul lunar al presedintelui…

- In trimestrul al doilea al acestui an s-a constatat o majorare a pretului de 1,4% fata de primul trimestru din 2018, conform indicelui imobiliare.ro, care masoara pretul cerut de proprietarii de apartamente vechi si noi la nivel national. In acest context, statul roman, care a decis sa vanda cele…

- Lucian Șova a declarat ca firmele multinaționale nu exista pe șanteirele din Romania supravegheate de Ministerul Transporturilor. Mai mult, exista un drum care a devenit prizonierul unei situații extrem de complicate din cauza nedepunerii unei simple scrisori de garanție din partea unei multinaționale.…

- Primul regulament prin care au fost introduse o serie reguli privind constructia caselor din mediul rural a fost aprobat in Romania in 1894. Astfel, orice constructie se ridica doar dupa ce primarul era instiintat.

- Deputatul Nicusor Dan a atras atenția, miercuri, ca in baza noii Legi off-shore, Romania va castiga cel mai putin din exploatarea gazelor din Marea Neagra si i-a cerut presedintelui Iohannis sa trimita la reexaminare legea. ”In baza noii Legi off-shore votate in Parlament, Romania va castiga cel mai…

- Intalnirea dintre Trump și Putin a schimbat lumea, iar procesul este in desfașurare din momentul in care discuția dintre cei doi s-a incheiat, afirma Cozmin Gușa. Analistul politic a lansat și un avertisment pentru Romania.

- Bula imobiliara din perioada 2005-2008 in Romania și amploarea corecției care a urmat au lasat cicatrici grele in amintirile oamenilor, așa ca pana și creșterile de prețuri ale locuințelor din ultimii 1-2 ani au trezit temeri ca ne-am afla in pericol. Credem ca exista argumente care sa sugereze ca piața…