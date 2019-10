Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Politiei Romane anunta pe SICAP licitatie pentru achizitionarea unui sistem mobil autonom de scanare a vehiculelor si containerelor, cu o valoare estimata de 7.395.640 lei. Produsul va fi livrat la sediul Serviciului de Politie Transporturi Maritime, in incinta…

- Politistii din Alba au depistat un autoturism cautat de autoritatile britanice, in valoare de aproximativ 6.000 de euro, care se aflau in posesia unui cetatean din Alba Iulia. Acesta este banuit de tainuire, fapta savarsita in legatura cu inmatricularea autovehiculului, in Romania. La data de 21 august…

- Peste 100 de bancnote contrafacute in euro si dolari au fost descoperite si scoase din circulatie de politisti, in urma unei perchezitii domiciliare desfasurata la Odorheiu Secuiesc, un barbat fiind retinut in acest caz, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul General…

- Peste 100 de bancnote contrafacute in euro si dolari au fost descoperite si scoase din circulatie de politisti, in urma unei perchezitii domiciliare desfasurata la Odorheiu Secuiesc, un barbat fiind retinut in acest caz. Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR),…