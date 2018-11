Stiri pe aceeasi tema

- West Japan Railway (JR West) a decis sa revizuiasca o practica din zona formarii profesionale in care angajații trebuie sa stea aproape de un tren de mare viteza care merge cu 300 kilometri pe ora, intr-un tunel de pe linia Sanyo Shinkansen, pentru a experimenta presiunea vantului, scrie The Japan News.

- Doi barbați și o femeie – romi originari din Romania, toți in varsta de 27 de ani – au fost pus puși sub acuzare și incarcerați la Valencienne, in nordul Franței, fiind suspectați ca in 2017 au intocmit nu mai ...

- Imbracamintea din lana purtata in pat reprezinta un remediu mult mai eficient contra insomniei in comparatie cu solutia numaratului oilor, sugereaza un studiu realizat in Australia, citat joi de Press Association.

- Romanii sunt cunoscuti pentru multe obiceiuri inclusiv pentru cel de a strange lucruri. Balcoane pline de borcane, debarale pline de cutii sau dulapuri pline de haine. Multi dintre noi renuntam cu greu la...

- Ancheta polițiștilor a inceput ca urmare a unor sesizari din luna iunie. Doua persoane din comuna teleormaneana Mosteni au anuntat Politia ca au fost inselate. Politistii au constatat ca este vorba de metoda ”accidentul” si au intocmit un dosar penal. In urma cercetarilor efectuate…

- Mii de romani se afla in pericol de a deveni victimele unei metode de inșelatorie ce a inceput sa fie tot mai des folosita de hoți! Ce presupune aceasta și cum te ferești de o astfel de situație? O batrana de 92 de ani din Cluj-Napoca a ramas fara zece mii de lei, dupa ce […] The post Escrocheria care…

- Doi barbați din București care au fost prinși in flagrant in timp ce au incercat in luna noiembrie, a anului 2017 sa inșele o batrana din Blaj prin „metoda accidentul”, au fost condamnați definitiv la inchisoare cu executare, de Curtea de Apel Alba Iulia. Ursache Valentin Florin și Zanfir George au…