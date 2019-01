Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ninsori in urmatoarele zile, in Capitala, precizand ca stratul de zapada va ajunge la 6-10 cm. Temperaturile vor fi intre minus trei grade si un grad Celsius. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in noaptea de miercuri spre joi, in…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ninsori și viscol pentru Capitala și alte 17 județe din sudul și sud-estul țarii. Totodata, in nordul, nord-estul și centrul țarii, vremea va fi deosebit de rece, cu temperaturi de minus 10 grade Celsius. Astfel, potrivit meteorologilor,…

- Iarna se instaleaza in forța, de marți noapte, inclusiv in București! Capitala este sub avertizare de cod galben de ninsori, la fel ca și alte 17 județe. Dupa viscol, insa, vine și gerul. Temperaturile vor scadea chiar pana la – 7 grade Celsius. Vremea va deveni geroasa in Bucuresti, iar precipitatiile…

- Peste 11.000 de pompieri, politisti si jandarmi vor fi pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Monica Dajbog, dupa instituirea unui Cod galben de ninsori si viscol. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM)…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteorologica de vreme rea, care vizeaza temperaturi deosebit de scazute, ninsori și intensificari ale vantului. Printre zonele vizate se numara și Capitala.