Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații a inclus in lista celor mai mari pericole pentru umanitate o boala misterioasa. Nu se știe ce virus o va provoca și nici daca acesta va fi unul creat de „mama natura” sau de mana omului. Se știe insa ar putea curma zeci de milioane de vieți

- Dr. Subhash Kak, un profesor de inginerie a computerelor de la Universitatea din Oklahoma, avertizeaza ca inteligenta artificiala si robotii vor provoca o „epidemie” de sinucideri pe planeta noastra. Asta deoarece majoritatea oamenilor vor ramane fara locuri de munca, dupa ce vor fi inlocuiti cu masini…

- Situatie ingrijoratoare! Numarul deceselor din cauza gripei a ajuns la 87. De trei ori mai mult fata de anul 2017. Medicii dau vina pe rata de vaccinare, care este mult mai mica decat cea recomandata de Organizatia Mondiala a Sanatatii.

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, numarul deceselor din cauza gripei a ajuns la 82. Doua noi decese au fost inregistrate in județele Bihor și Argeș. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, numarul deceselor cauzate…

- Un focar de febra Lassa s-a soldat cu moartea a 110 de persoane in Nigeria de la inceputul anului 2018 din 353 de cazuri confirmate, potrivit unui nou bilant publicat marti de autoritatile sanitare din aceasta tara si citat de AFP. Saptamana trecuta, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS)…

- Batranii, copiii, bolnavii cronic, oamenii fara adapost și cei subnutriți sunt cei mai expuși riscului unor boli severe, chiar deces, in zilele cu temperaturi extrem de scazute, atenționeaza Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Pentru a evita bolile grave și chiar decesul, OMS face recomandari privind…

- Fostul ministru Florian Bodog iese la atac, dupa ce comisarul european Corina Cretu a avertizat asupra intarzierilor si a riscului de dezangajare de fonduri de pana la 831 milioane de euro pana la finalul acestui an. Bodog sustine ca vina planeaza asupra angajatilor Bancii Europene de Investitii,…

- Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 37, potrivit ultimelor date furnizate de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). UPDATE – ora 13.10: Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 39, dupa ce doua femei nevaccinate, in varsta de 55 și 61 de ani,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani ca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a decis prelungirea masurii de extindere cu inca trei luni a Urgentei de Sanatate Publica de Importanta Internationala (USPII ) in urma evaluarii cu privire la pericolul de raspandire a virusului…

- Organizația Mondiala a Sanatații a publicat lista anuala de afecțiuni letale care ar putea provoca urmatoarea epidemie, cerand totodata accelerarea cercetarii pentru gasirea tratamentelor optime pentru acestea.

- Organizația Mondiala a Sanatații a publicat lista anuala de afecțiuni letale care ar putea provoca urmatoarea epidemie, cerand totodata accelerarea cercetarii pentru gasirea tratamentelor optime pentru acestea. OMS a dat și o lista secundara de boli cu potențial periculos, unde cap de serie este gripa.

- Conform lui Tedros Adhanom, directorul Organizației Mondiale a Sanatații, care a vorbit la World Government Summit din Dubai, avem o mare problema. In orice moment, a pandemie globala devastatoare se poate declansa, ceea ce ar duce la moartea unei parti insemnate a populatiei. „Acesta nu este un scenariu…

- Conform lui Tedros Adhanom, care a vorbit la World Government Summit din Dubai, avem o mare problema. In orice moment, a pandemie globala devastatoare se poate declansa, ceea ce ar duce la moartea unei parti insemnate a populatiei.

- La scurt timp de la incheierea Primului Razboi Mondial a aparut o afectiune stranie denumita ''boala somnului'' sau letargia encefalica ce a afectat milioane de persoane din intreaga lume si a intrigat medicii timp de zeci de ani. In urma afectiunii...

- Organizația Mondiala a Sanatații a decis sa inițieze o campanie prin care sa aduca la cunoștința oamenilor de pretutindeni care sunt principalele alimente care incurajeaza dezvoltarea cancerului si a celulelor canceroase din corp. Aceste sunt o parte din alimentele pe care nu trebuie sub nicio forma sa le consumați!…

- PSD a votat astazi lista cu miniștri ai Guvernului Dancila și a modificat structura executivului fața de cea condusa anterior de Mihai Tudose. La finalul ședinței, premierul desemnat Viorica Dancila a anunțat care vor fi miniștrii cabinetului sau. Guvernul Dancila își schimba structura…

- Respectarea schemelor nationale de vaccinare este esentiala, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii. Avertismentul vine in contextul in care bolile infectioase au inceput sa faca tot mai multe victime la nivel european.

- Caprioarele din 22 de state din Statele Unite, si o parte din Canada, sunt predispuse la o boala teribila ce le face sa se comporte precum zombii. Potrivit cercetatorilor, boala ataca creierul si maduva spinarii. Printre alte consecinte ale maladiei se numara: pierderea in greutate, lipsa de coordonare…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) transmite ca vaccinarea impotriva bolilor transmisibile prevenibile este esențiala pentru protejarea sanatații populației. Jumatate din cele 38 de decese din cauza rujeolei din Romania au fost la copii cu varsta de sub 1 an, care nu puteau fi vaccinați.

- Organizația Mondiala de Meteorologie a anunțat, joi ca ultimii trei ani sunt cei mai calzi inregistrați vreodata și ritmul incalzirii globale constatat in aceasta perioada este „excepțional”. ”Este confirmat ca anii 2015, 2016 și 2017, care se inscriu clar in tendinta de incalzire pe termen lung…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca Organizatia Mondiala a Sanatatii[1], in urma evaluarii situației internaționale cu privire la circulația virusului polio (supravegherea circulatiei de enterovirusuri si prevenirea aparitiei cazurilor de paralizie acuta flasca), a actualizat…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca Organizatia Mondiala a Sanatatii, in urma evaluarii situatiei internationale cu privire la circulatia virusului polio (supravegherea circulatiei de enterovirusuri si prevenirea aparitiei cazurilor de paralizie acuta flasca), a actualizat lista…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca Organizatia Mondiala a Sanatatii, in urma evaluarii situatiei internationale cu privire la circulatia virusului polio supravegherea circulatiei de enterovirusuri si prevenirea aparitiei cazurilor de paralizie acuta flasca , a actualizat lista…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca Organizatia Mondiala a Sanatatii[1], in urma evaluarii situației internaționale cu privire la circulația virusului polio (supravegherea circulatiei de enterovirusuri si prevenirea aparitiei cazurilor de paralizie acuta flasca), a actualizat…

- Febra hemoragica virala, un tip de boala in care oamenii sangereaza in jurul ochilor si gurii, ar fi revenit in sudul Sudanului, unde a facut deja trei victime, care au murit impreuna cu mai multe animale, intr-un sat. Expertii de la Organizatia Mondiala a Sanatatii au trimis echipe in teren…

- Boala teribila care ucide in chinuri groaznice.Trei oameni și-au pierdut deja viața, pana acum, iar leacul nu a fost gasit. Expertii de la Organizatia Mondiala a Sanatatii au trimis echipe in teren pentru a incerca sa stopeze ce s-ar putea dovedi o epidemie majora. O epidemie in Sudan ar putea fi catastrofala…

- CNAS a publicat o lista care cuprinde 59 de afectiuni pentru care nu e nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie ca sa te consulte medicul de specialitate din ambulatoriu. Pacientii diagnosticati cu oricare dintre bolile de mai jos se pot prezenta direct la medicul de specialitate pentru…

- Turcia a inceput sa exporte oua in Romania si in alte state europene, dupa ce regiunea a fost afectata in aceasta vara de scandalul contaminarii oualor cu substanta toxica denumita fipronil. Bedri Girit, vicepresedintele Asociatiei Exportatorilor de Produse Animale si de Pescarie de la Marea…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) va include pe lista afectiunilor mintale și tulburarile psihice generate de dependenta de jocuri video („Gaming disorder”) a anuntat un purtator de cuvant al acestei organizatii din cadrul ONU. Riscurile de dependenta asociate acestei afectiuni vor fi incluse…

- Dependenta de jocuri video, pe lista afectiunilor mintale. Tulburarile psihice generate de dependenta de jocuri video („Gaming disorder”) vor fi incluse in curand de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pe lista afectiunilor mintale, a anuntat vineri, 5 ianuarie, la Geneva, in Elveția, un purtator…

- Tulburarile psihice generate de dependenta de jocuri video ("Gaming disorder") vor fi incluse in curand de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pe lista afectiunilor mintale, a anuntat vineri, la Geneva, un purtator de cuvant al acestei organizatii din cadrul

- Modificarea ADN-ul unei persoane pentru a trata o boala reprezinta o schimbare majora in medicina. In loc sa tratezi doar simptome, cum fac medicamentele de pe piata, terapia genetica are drept scop corectarea cauzei genetice a unei boli, potrivit MedLife. In 2017 a avut loc o schimbare uriasa de paradigma…

- Tulburarile psihice generate de dependenta de jocuri video ("Gaming disorder") vor fi incluse in curand de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pe lista afectiunilor mintale, a anuntat vineri, la Geneva, un purtator de cuvant al acestei organizatii din cadrul ONU, informeaza AFP. Riscurile…

- Este oficial. Organizatia Mondiala a Sanatatii a adaugat dependenta de jocuri pe calculator pe lista afectiunilor psihice. Din ce in ce mai prinși in lumea virtuala a jocurilor, tot mai mulți tineri și adolescenți devin dependenți. Problema este una la nivel global, așa ca Organizația Mondiala a Sanatații…

- Din ce in ce mai prinși in lumea virtuala a jocurilor, tot mai mulți tineri și adolescenți devin dependenți. Problema este una la nivel global, așa ca Organizația Mondiala a Sanatații include anul acesta, pentru prima data, dependența de jocuri, pe lista tulburarilor psihice.

- Icaria, insula din Egee, cu 10.000 de locuitori este o insula minune. Locuitorii acestei insule, conform studiilor, au de trei ori mai mult șansa de a trai peste 90 de ani decât oricare alta populație din Europa.

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca in unele cazuri aceasta boala respiratorie contagioasa, cauzata de viruși gripali, poate conduce la complicații severe și deces. OMS transmite ca cel mai eficient mod de a preveni gripa este prin vaccinare. La finalul anului 2017,…

- Madagascar, tara unde Radu Mazare a cerut azil politic, a fost lovita anul acesta de o epidemie de ciuma cu 2.348 de cazuri si 202 decese, in perioada 1 august - 22 noiembrie, potrivit datelor prezentate de Organizatia Mondiala a Sanatatii.

- Madagascar, tara unde Radu Mazare a cerut azil politic, a fost lovita anul acesta de o epidemie de ciuma cu 2.348 de cazuri si 202 decese, in perioada 1 august - 22 noiembrie, potrivit datelor prezentate de Organizatia Mondiala a Sanatatii . Epidemiile de ciuma sunt frecvente in Madagascar.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) ar putea include dependenta de jocuri in lista tulburarilor psihice din sistemul de clasificare a bolilor ce urmeaza sa fie publicat in 2018, informeaza miercuri Xinhua, transmite AGERPRES . In versiunea beta a celei de-a unsprezecea editii actualizate a Clasificarii…

- Programul "Fa-ți prieteni reali, nu doar virtuali, a fost lansat in 42 localitați pentru anii 2009-2012 și avea la baza oferta de alternative la jocurile pe calculator. Din nefericire, autoritațile, dar și parinții nu au fost preocupați de acest flagel ce intre timp s-a extins, fiind recunoscut deja…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) ar putea include dependenta de jocuri in lista tulburarilor psihice din sistemul de clasificare a bolilor ce urmeaza sa fie publicat in 2018. Cum trebuie sa se manifeste o persoana pentru a putea fi justifica diagnosticul?

- Te joci mult? Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) zice ca ești blonav și trebuie sa te tratezi. Dupa ce in ultimii ani s-a inregistrat o crestere a numarului de cazuri de morti subite si de simptome fizice asociate jocurilor pe calculator, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) vrea sa treaca dependența…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) ar putea include dependenta de jocuri in lista tulburarilor psihice din sistemul de clasificare a bolilor ce urmeaza sa fie publicat in 2018, informeaza miercuri Xinhua.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) ar putea include dependenta de jocuri in lista tulburarilor psihice din sistemul de clasificare a bolilor ce urmeaza sa fie publicat in 2018, informeaza miercuri Xinhua. In versiunea beta a celei de-a unsprezecea editii actualizate a Clasificarii…

- OMS ar putea introduce dependenta de jocurile video printre bolile mintale in urmatoarea editie a International Classification of Diseases, lista de patologii care va fi adusa la zi, va fi publicata anul viitor. Afirmatia o face revista New Scientist, care citeaza un expert al Organizatiei.

- „Membri ICGR au depus rezolutii ale actionarilor la fiecare dintre companii”, a spus ICGR intr-o delcaratie emisa. Daca aceste rezolutii nu sunt contestate cu success de catre companii, vor veni la vot la urmatoarele intalniri ale societatilor. Membri ICGR au avut success in trecut…

- Membrii Centrului Interfaith pentru Responsabilitatea Corporatista (ICGR) cer companiilor americane de alimentatie McDonald’s Corp, Denny’s Corp si Sanderson Farms Inc sa nu mai cumpere sau sa produca carne crescuta cu antibiotice, relateaza Reuters. „Membri ICGR au depus…

- Membrii Centrului Interfaith pentru Responsabilitatea Corporatista (ICGR) cer companiilor americane de alimentatie McDonald’s Corp, Denny’s Corp si Sanderson Farms Inc sa nu mai cumpere sau sa produca carne crescuta cu antibiotice, relateaza Reuters. „Membri ICGR au depus rezolutii…

- Pentru a nu face aceasta boala, Organizația Mondiala a Sanatații - OMS - recomanda ca, in sezonul gripal 2017-2018, 75% dintre persoanele in varsta sa fie vaccinate antigripal. In randul celor de varsta a treia exista cel mai mare risc de boli grave și decese.