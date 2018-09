Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, in ziua de vineri, 28 septembrie 2018, va avea loc o greva a personalului de bord al companiei aeriene Ryanair.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara…

- Coduri Rosii si Portocalii de canicula pt sudul Europei,cu 40-46 gr Celsius Ministerul Afacerilor Externe îi informeaza pe cetatenii români care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca în Spania ca autoritatile locale au emis o avertizare de Cod Portocaliu…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca sunt in vigoare avertizari de cod portocaliu de canicula pentru miercuri si de cod rosu de canicula pentru joi, pentru mai multe districte din Portugalia.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in ultimele zile, capitala Atena se confrunta cu incendii de vegetatie, declansate si in contextul unui val de caldura care s-a abatut asupra tarii, cu temperaturi de…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca, in conformitate cu informatiile publicate de compania aeriana Ryanair, in 25 si 26 iulie ar urma sa aiba loc o greva a personalului aviatic, care ar putea afecta unele zboruri dinspre si catre Italia, precum si programul de zbor al curselor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii români care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca în Republica Portugheza ca, în perioada 25-26 iulie 2018, va avea loc o greva a personalului de bord al companiei aeriene Ryanair.