Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si Rusia nu au stabilit momentan detaliile exacte pentru o vizita a presedintelui rus Vladimir Putin la Washington, a declarat purtatorul de cuvant de la Kremlin, Dimitri Peskov, relateaza Reuterss.

- Ministrul turc al apararii, Hulusi Akar, a anuntat ca instalarea in Turcia a sistemelor de rachete rusesti sol-aer S-400 va incepe in octombrie 2019, a relatat joi cotidianul turc Hurriyet, citat de agentia Reuters. Potrivit Hurriyet, ministrul Akar a precizat ca, la inceputul lui 2019,…

- „Rusia va fi nevoita sa tinteasca tari din Europa care ar primi eventuale rachete americane cu raza intermediara de actiune, in cazul in care SUA vor sa desfasoare asemenea rachete”. Este amenințarea facuta de președintele rus, Vladimir Putin. In plus, liderul de la Kremlin susține ca instalatiile americane…

- Rusia va fi nevoita sa tinteasca tari din Europa care ar primi eventuale rachete americane cu raza intermediara de actiune, in cazul in care Statele Unite vor sa desfasoare asemenea rachete, a amenintat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, relateaza The Associated Press.

- Kremlinul a comunicat marti ca acordul nuclear din care Washingtonul vrea sa se retraga are puncte slabe, dar nu este de acord cu abordarea periculoasa a SUA de se retrage fara a propune o alternativa, scrie Reuters, informeaza News.ro.Rusia a precizat luni ca va fi nevoita sa raspunda pe…

- Uniunea Europeana a indemnat, luni, Statele Unite si Rusia sa continue dialogul pentru mentinerea Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), in contextul in care Administratia Vladimir Putin a avertizat ca va dezvolta noi rachete atomice dupa decizia Washingtonului de retragere din acest acord.

- Statele Unite au dezmințit afirmațiile președintelui rus Vladimir Putin, care a declarat ieri ca gruparea terorista Stat islamic (ISIS) a inceput sa execute in masa ostatici capturati int-o tabara de refugiati din Siria, inclusiv cetațenii americani și europeni. Vorbind la Forumul Valdai din Soci, Putin…

- Statele Unite au inceput sa instaleze in Romania si Polonia sisteme de rachete ofensive, prin incalcarea Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), acuza Vladimir Ermakov, seful Departamentului pentru Neproliferare si Controlul armamentului din cadrul Ministerului rus de Externe."Exista…