Avertismentul lui Vladimir Putin pentru americani

- Rusia va reactiona simetric in cazul in care Statele Unite vor dezvolta noi tipuri de rachete dupa eventuala retragere din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), a avertizat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, observand ca Pentagonul are deja in planul bugetar un proiect balistic.

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus vicepresedintelui american Mike Pence ca Rusia nu a avut nicio implicare in alegerile electorale din Statele Unite din 2016, a transmis Dimitri Peskov, purtatorul de cuvant de la Kremlin, citat de agentia Interfax.

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitate Nationala, a anunțat vineri ca Statele Unite l-au invitat pe președintele rus Vladimir Putin sa efectueze o vizita la Washington, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Președintele american Donald Trump se va…

- „Rusia va fi nevoita sa tinteasca tari din Europa care ar primi eventuale rachete americane cu raza intermediara de actiune, in cazul in care SUA vor sa desfasoare asemenea rachete”. Este amenințarea facuta de președintele rus, Vladimir Putin. In plus, liderul de la Kremlin susține ca instalatiile americane…

- Presedintele rus Vladimir Putin va cauta sa obtina o explicatie in legatura cu intentia Washingtonului de a se retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF) atunci cand se va intalni la Moscova, saptamana viitoare, cu consilierul pe probleme de securitate nationala…

- Potrivit lui Vladimir Putin, aceasta tragedie este "rezultatul globalizarii", "retelelor de socializare si Internetului" care, in opinia sa, au permis importul in Rusia a fenomenului atacurilor armate in masa din Statele Unite. "Noi nu cream un continut bun pentru tineri. Asta conduce la tragedii…

- Doctrina nucleara a Rusiei nu stipuleaza un atac preventiv, dar Moscova este determinata sa raspunda la un atac al unui potential agresor, a declarat Putin, la o intalnire a Clubului de Discutii Valdai, la Soci. „Conceptul nostru este sa raspundem la un atac. Pentru cei care stiu, nu trebuie…

- Rusia este suspectata ca s-ar afla in spatele imbolnavirii diplomatilor americani din Cuba si China, conform NBC News. Conform a trei oficiali americani neidentificati, dovezile adunate de FBI, CIA si alte agentii indica implicarea Moscovei. Totusi, dovezile nu sunt destul de clare pentru ca SUA sa…